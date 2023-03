L’étrange situation de Kevin De Bruyne

Contrairement aux saisons précédentes, son nom ne sera en tout cas pas le premier couché sur la feuille de match par Pep Guardiola. Le manager espagnol pratique comme toujours la politique de la tournante, vu son large effectif et son calendrier chargé. Mais le Diable rouge semble avoir perdu son statut d’indispensable.

Sur 35 présences sur la feuille de match cette saison, KDB a d’ailleurs débuté à onze reprises sur le banc. Soit dans 31 % des cas. Jamais, depuis son arrivée au club en 2015, le Belge n’a autant été écarté du onze de départ. Hormis en 2018-2019 (37 %), la saison de sa grave blessure au genou qui a totalement cassé son rythme et sa forme physique.

Il a d’ailleurs à nouveau débuté la rencontre sur le banc samedi contre Crystal Palace, pour monter à 20 minutes du terme. “Je suis un vieil homme dans ce sport, je sais comment ça fonctionne, a-t-il répondu au Manchester Evening News. Mais je vais bien. Évidemment, vous voulez jouer le plus possible. Mais si vous ne jouez pas, vous faites de votre mieux pendant 10 minutes et c’est ce que j’ai fait.”

Deux semaines plus tôt contre Bournemouth, Guardiola l’a laissé durant toute la rencontre sur le banc. Son choix s’est plutôt porté vers Bernardo Silva, positionné un cran plus haut. Comme ce week-end. “Bernardo n’a jamais été l’un des meilleurs buteurs ou passeurs décisifs, mais il nous aide à mieux jouer, a réagi le coach de City. Bernardo est unique pour nous faire tous mieux jouer, être agressifs et donner le rythme dont nous avons besoin.”

guillement “Les gens s'attendent à ce que je sois décisif à chaque match.”

Même s’il a souvent tenu un discours dithyrambique à l’égard de KDB, Guardiola s’est récemment montré plus dur. Il a par exemple répété qu’il pouvait en faire encore davantage. Et plus récemment, il est allé jusqu’à le qualifier de “trop passif” dans sa prestation contre Nottingham Forest. En parallèle, ce sont les fans de City qui se montrent critiques en pointant sa baisse de régime depuis la Coupe du monde.

”De toute évidence, les gens ont une exigence différente de beaucoup d’autres joueurs, observe De Bruyne. Les gens s’attendent à ce que je marque à chaque match et que je fasse une passe décisive à chaque match. Peut-être qu’il y a eu moins de passes décisives, mais je ne pense pas que j’ai créé moins d’occasions. Moi, je me sens bien. Et je pense que je joue bien. Ce n’est peut-être pas le meilleur jeu de ma carrière, mais c’est bien.”

Le Diable rouge en a profité pour rappeler qu’il a tout de même délivré 18 assists cette saison. Soit le plus haut total au sein des cinq grands championnats. “Vous connaissez les statistiques. Et je n’ai même pas joué quatre ou cinq matchs. Je sais ce que les gens vont dire à l’extérieur, mais il n’y a pas de pression. Je joue au football parce que j’aime ça, pas parce que je dois.”

À 31 ans, De Bruyne ne compte donc pas modifier sa manière de jouer. “Les gens savent qui je suis après 8 ans ici. Ils savent ce que je fais pour l’équipe, ce dans quoi je suis bon et ce dans quoi je ne suis pas bon. Je n’ai rien à faire de différent. Chacun a son rôle à jouer et c’est vraiment important de le garder.”