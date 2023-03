Ligue des Champions: Manchester City plante le 4e et s'amuse face à Leipzig, match équilibré entre Porto et l'Inter (DIRECT)

Si les Intéristes possèdent un léger avantage sur les Portugais après leur courte victoire à l’aller (grâce à un but de Romelu Lukaku), rien n’est joué d’avance et tout est possible pour Porto dans son stade du Dragão. Mais c'est sans Lukaku au coup d'envoi. Simone Inzaghi a préféré Edin Dzeko à l'attaquant des Diables dans le onze de base. Mais l'attaquant bosnien a eu du mal à se mettre en évidence en première période. Ce sont plutôt les Portugais qui entraient mieux dans leur rencontre avec plusieurs frappes dangereuses. Au fur et à mesure de la mi-temps, les Intéristes revenaient dans la rencontre et se créaient plusieurs occasions via Lautaro Martinez notamment.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Kevin De Bruyne était, quant à lui, bien titulaire face à Leipzig alors qu'il n'avait eu que 11 minutes de jeu face à Crystal Palace le week-end dernier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Diable rouge s'est mis en évidence. Après un début de rencontre à l'avantage des Allemands, les Citizens entraient finalement dans la rencontre après dix minutes. Quelques instants plus tard, Haaland se forgeait une occasion trois étoiles mais butait finalement sur Blaswich. Mais ce n'était que partie remise puisque l'arbitre, après consultation de la VAR, accordait un penalty à City suite à une faut de main de Henrichs. Et cette fois, Haaland ne se loupait pas en face à face avec le gardien de Leipzig.

Mais ce n'était que le début du festival Haaland puisque moins de deux minutes plus tard, le Norvégien doublait la marque. L'attaquant de City était à la bonne place pour reprendre dans le but le deuxième ballon après une frappe somptueuse de De Bruyne qui avait terminé sa course sur la barre transversale. Avec doublé supersonique, Haaland inscrivait son 30e but en Ligue des Champions à seulement 22 ans et en seulement 25 matchs, soit le plus jeune joueur à atteindre ce total dans l'histoire de la compétition.

Juste avant la mi-temps, Haaland s'offrait même un véritable coup du chapeau avec un troisième but plein d'opportunisme. Sur un coup de coin de De Bruyne, Ruben Dias claquait sa tête qui heurtait le poteau avant de rouler sur la ligne sans jamais entrer totalement dans le but de Blaswich. Mais Haaland était comme toujours à la bonne place pour mettre la balle au fond.