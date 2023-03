Rêve, détermination, naïveté et confort de vie : pourquoi Eden Hazard s’entête à rester au Real Madrid

Forcément, ses supporters aimeraient à nouveau le voir s’amuser sur un terrain. Mais la seule solution réaliste – vu son statut de quatrième ou cinquième remplaçant de Vinicius ou Benzema – serait de quitter le Real Madrid. “Certains (coéquipiers) me disent de partir car ils voient mes qualités”, a d’ailleurs admis le joueur dans un long entretien accordé à la RTBF. Preuve que l’opinion en interne est la même qu’à l’extérieur.

guillement “J’aimerais rester ici. J’ai toujours rêvé de ce club."

Malgré tout, Eden Hazard ne veut rien entendre. “Partir n’est pas mon option”, insiste-t-il. “J’aimerais rester ici. J’ai toujours rêvé de ce club. Je n’attends qu’une chose, c’est être sur le terrain pour prouver que je peux encore jouer au foot, même si les gens en doutent, ce qui est normal.”

Le problème, c’est que sa situation paraît inextricable dans les conditions qui sont les siennes. “Il n’y a qu’une chose qui pourrait me faire sortir de la spirale dans laquelle je suis, c’est de jouer […]. Après des mois sans match, je sais que je ne marquerais pas cinq buts dès ma première rencontre. J’ai besoin de temps. Mais au Real, on n’a pas le temps.”

À lire aussi

Tel un enfant qui espère (naïvement) qu’un rêve quasi impossible se réalisera, le Brainois continue malgré tout d’y croire. Son discours est d’ailleurs louable, puisqu’il ne critique aucunement ni le club, ni son entraîneur dont les promesses de temps de jeu n’ont quasiment jamais été respectées. Au contraire, il concède ne pas être en mesure de concurrencer les titulaires, et est même prêt à se contenter des miettes.

”Je ne demande pas de jouer 90 minutes mais juste de me sentir utile. Je vois aux entraînements que je peux apporter quelque chose. Je me sens bien physiquement. Mais il y a d’autres joueurs”, admet-il, alors que son entraîneur a rappelé, ce mardi, quelle était la situation. “Je n’ai pas à cacher le fait qu’à sa place il y a un joueur qui apporte beaucoup, c’est Vinicius.”

guillement "C'est vrai que je ne parle pas beaucoup avec lui."

Le Brésilien n’est pas le seul. Rodrygo, Marco Asensio et même le jeune Alvaro Rodriguez devancent aussi Hazard dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti, qui n’aurait sans doute pas été contre son départ cet été. Interrogé sur la volonté du Belge de rester jusqu’au bout de son contrat, l’Italien n’a d’ailleurs pas caché son indifférence. “Pour l’année prochaine, j’aurai les joueurs que le club met à ma disposition.”

Carletto, qui ne prend même plus la peine d'envoyer le joueur à l'échauffement pendant les matchs, admet également que leur relation personnelle est quasi inexistante. “La relation n’est pas froide, mais c’est vrai que je ne parle pas beaucoup avec lui. Parler est une question de caractère : on se retrouve parfois mieux avec une personne qu’avec une autre. Le plus important pour moi, c’est qu’il me respecte, comme moi je le valorise.

Le confort de Madrid

Eden Hazard, qui n’a pas joué le moindre match de championnat depuis… le 11 septembre, serait donc prêt à poursuivre encore une saison de plus en ne jouant presque pas et avec un entraîneur qui le considère à peine. Mais pourquoi ? “Je reste persuadé que je peux apporter quelque chose”, se motive-t-il en répétant son amour pour ce club qu’il a rejoint, des étoiles plein les yeux, en 2019. Mais sans jamais réussir à s’y imposer, d’abord à cause des blessures puis de cette concurrence.

Ce qui paraît également évident, c’est que le Brainois adore sa vie extra-sportive à Madrid. Sa femme Natacha et ses quatre garçons aussi. Scolarisés comme de vrais Espagnols, ils ont évidemment appris à aimer le football en Espagne. Leo, son deuxième fils âgé de 10 ans, évolue même… à l’académie du Real Madrid. Comme le fils de Thibaut Courtois.

Par ailleurs, le joueur de 32 ans sait pertinemment bien qu’il ne retrouvera jamais les mêmes conditions salariales dans un autre club. Ce ne sont pas moins de 2,27 millions d’euros bruts qui tombent chaque mois sur son compte en banque, pour faire de lui le joueur le mieux payé du club.

Reste désormais à voir quelle sera la position de son président Florentino Perez, qui n’a probablement pas envie de payer cet énorme salaire inutilement encore une année de plus. Au contraire, le club a certainement envie de limiter un peu les dégâts en retirant une indemnité de transfert cet été – aussi maigre soit-elle – avant de le laisser partir gratuitement en juin 2024.