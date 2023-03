Sur la pelouse de Basaksehir, Gift Orban a livré une prestation à couper le souffle. En inscrivant trois buts en trois minutes et vingt-quatre secondes, il a non seulement battu le record du triplé le plus rapide de l’histoire dans une compétition de l’UEFA mais il a aussi mis La Gantoise sur une voie royale vers la qualification pour les quarts de finale, que le but tardif de Januzaj n’a pas entaché.

En marquant une fois du pied gauche (à la conclusion d’une contre-attaque), une fois du pied droit (d’une splendide frappe lointaine qui rappelle un peu Ibrahimovic à Anderlecht en 2013) puis une nouvelle fois du pied gauche (au rebond de sa propre frappe), Orban a livré un récital de vitesse d’exécution et a confirmé son statut de sniper, qui cadre comme il respire.

Il suffisait de voir la tête de ses équipiers (et du banc) pour comprendre à quel point ce triplé avait quelque chose d’insensé. Tout comme le fait qu’Orban vienne de marquer dix buts sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues avec Gand.

Même Hein Vanhaezebrouck, qui vivait son 300e match à la tête des Buffalos (et sa 150e victoire) n'en revenait pas. "Orban vaut quarante millions d'euros", avait déclaré, en boutade, le coach gantois avant la rencontre. Mais maintenant que l'Europe a découvert l'ampleur de son talent, ces chiffres ne seront peut-être bientôt plus de l'ordre du fantasme mais de la réalité.

Bientôt un duo avec Tissoudali

Avant de penser au futur départ d’Orban, pensons surtout à profiter de ce joueur exceptionnel sur les pelouses de Pro League. Eupen et Edward Still vont probablement faire des cauchemars du Nigérian de 20 ans d’ici dimanche.

Avec lui, les Buffalos deviennent aussi les favoris à l’accession au top 4 d’ici la fin de la phase classique. Et dire qu’en playoffs, Gand pourrait aligner un terrifiant duo composé d’Orban et Tissoudali, sur le retour après sa rupture des ligaments croisés. Malgré l’état du terrain, la Ghelamco Arena va à nouveau faire recette dans les semaines à venir. Un beau cadeau signé Gift.