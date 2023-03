Avec Nilsson ou Adingra en pointe ? Suivez Union saint-gilloise - Berlin en direct dès 21h

Deux grandes options s'offrent à lui, étant entendu qu'il devrait bien rester en 3-5-2: tout simplement se reposer sur Gustaf Nilsson, qui avait très bien fait en janvier, avant que Vertessen n'arrive. Le Suédois n'est pas qu'un "target man" et peut s'associer avec Boniface, il l'a déjà prouvé.

Adingra, l'option profondeur

Mais si Karel Geraerts veut absolument aligner un profil combinant vitesse et verticalité, il pourrait se rabattre sur Simon Adingra. L'ailier ivoirien n'a plus commencé un match en pointe depuis longtemps, mais il l'avait fait en début de saison, lorsque Dennis Eckert était blessé et que Boniface n'était pas encore arrivé à l'Union.

Mais on peut supposer que le T1 préférera garder Adingra comme remplaçant, qui sera utile tant pour relayer Lapoussin sur le flanc gauche que Nilsson devant.

C'est la seule absence à déplorer pour Geraerts, qui compte un effectif complet pour le reste.

Par ailleurs, si les Jaune et Bleu se qualifient pour les quarts, deux joueurs sont menacés de suspension, en cas de carte jaune ce jeudi: Senne Lynen et Siebe Van Der Heyden.

Côté allemand, seul Schäffer est absent de la sélection pour blessure. Par rapport à l'aller, l'ailier français Jérôme Roussillon, malade il y a une semaine, est de retour et pourrait bien commencer la rencontre.