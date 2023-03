Le bon mercato de Jesper Fredberg fait rêver Anderlecht à Villarreal : “Vous croyiez à fond en Slimani, non ?”

Cette année – certes en Conference League – le visiteur est le RSC Anderlecht, 34 fois champion de Belgique. Et vu le petit sourire sur le visage des dirigeants et entraîneurs, c’est le Sporting qui rêve de la jouer “en sous-marin” et d’émerger en tant que surprise du jour.

guillement Cela peut être un match dont les gens se souviendront encore dans 15 ans."

Depuis le tirage au sort, le coach Brian Riemer croit qu’il peut surprendre l’actuel numéro 6 de la Liga. Au match aller, on a vu pourquoi. En seconde mi-temps, le semi-finaliste de la Ligue des champions a tremblé. D’où la prudence Marcos Senna, icône du club local, quand on lui a demandé son pronostic. “C’est du 60-40 pour Villarreal”, nous disait-il.

Jesper Fredberg, le CEO Sports d’Anderlecht, voit les choses différemment. Avant de faire une petite promenade avec Riemer dans les rues de Castellon, où l’équipe loge, il s’est adressé à la presse belge. “Villarreal est le grand favori. Il suffit de comparer les budgets (NdlR : celui de Villarreal dépasse les 150 millions). Si Anderlecht a 40 % de chances de gagner, je dirais de miser tout votre argent sur ce match dans le bureau de pari. (Rires) Villarreal est – avec West Ham – la meilleure équipe de cette compétition. Ce serait un petit miracle si on se qualifie.”

Le discours de Riemer au début de l'entraînement. ©JDM

Mais ne sous-estimez pas les Scandinaves. Ces derniers jours, ils n’ont pas cessé de faire croire aux joueurs qu’une qualification était possible. Fredberg : “On a surtout dit aux joueurs de prendre plaisir. On n’a peur de personne. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent jouer un 1/8e de finale de Coupe d’Europe contre un grand club comme Villarreal. Cela peut être un match dont les gens se souviendront encore dans 15 ans. Le match contre le Cercle a boosté notre confiance. C’était le meilleur depuis que je suis à Anderlecht. Et ce n’est que le début de notre processus de croissance. On est encore loin de ce qu’on veut atteindre.”

Si Anderlecht a des raisons de croire à la qualification, c’est grâce à ses deux renforts hivernaux, Islam Slimani et Anders Dreyer, auteur du but égalisateur au match aller. Fredberg rayonne quand on évoque ses deux transferts réussis. “Vous croyiez à fond en Slimani quand il avait signé, non ? (Rires) Attention, j’ai une mémoire d’éléphant. Je ne suis pas surpris par ses prestations. Tout simplement parce qu’il a le profil pour Anderlecht. On savait qu’il fallait quelqu’un pour reprendre les centres. Fabio Silva est aussi un bon attaquant – il le montre au PSV – mais il n’était pas le style d’attaquant qui nous fallait. Et la mentalité de Slimani ? On avait bien analysé cela aussi. Il prend sa responsabilité pour les jeunes. Il leur crie dessus aussi, mais c’est une bonne chose.”

guillement Dreyer est en train de pulvériser tous les records physiques dans le championnat belge."

Et Anders Dreyer, l’homme aux quatre buts et deux assists ? Fredberg : “Il n’y a pas que ses buts et assists. Il est en train d’exploser tous les records physiques dans le championnat belge. Il atteint un nombre impressionnant de kilomètres par match, et il fait un énorme travail, même sans ballon.”

Les supporters rêvent d’une qualification pour les quarts, comme en 2017, quand Manchester United avait éliminé Anderlecht sur le fil. Pour eux, la Conference League est plus sexy que les Playoffs 2. Fredberg sourit : “Ils ne peuvent pas oublier qu’on doit passer via les playoffs 2 moins sexy pour nous qualifier pour cette compétition plus sexy. Si vous me demandez de choisir… je vous dis la Conference League aujourd’hui et je vous dirai les playoffs 2 ce weekend. Même si on n’a pas beaucoup de repos entre les deux matchs, on doit être capable d’être performant dans les deux compétitions.”