Union Saint-Gilloise: une semaine qui peut être historique

Vous allez accueillir environ 14 000 personnes au Parc Astrid pour ce huitième de finale, soit un record d’affluence à domicile dans l’ère moderne du club. Comme quoi il y a bien du potentiel pour un public plus large que celui qui vient au stade Marien, pour l’Union.

"Oui, jouer devant autant de monde ce sera une première depuis l’arrivée des propriétaires anglais, en 2018. Et on parle ici d’un match qui n’a même pas lieu dans notre stade. C’est dommage et cela montre qu’on a besoin de notre enceinte. Nos calculs nous ont conduits à bâtir un projet de nouveau stade de 15-16 000 places. Bien sûr, un match comme celui-ci reste exceptionnel et il faudra arriver à attirer du monde en championnat. Mais il y a beaucoup de potentiel."

Les supporters vous ont reproché de ne pas avoir expliqué plus tôt pourquoi vous avez choisi le stade d’Anderlecht plutôt que celui de Louvain. Qu'est-ce ce qui a fait pencher la balance ?

"On n’était pas mécontent du stade d’OHL. Mais il a fallu choisir en décembre sans connaître l’adversaire. Le stade Roi Baudouin n’était pas une option ; il restait OHL et Anderlecht. Vu qu’on devait donner un nom pour la suite de notre campagne et qu’on pouvait tirer un Barça ou un Manchester, on a opté pour une plus grande capacité. Et cela nous permet de travailler avec la même zone de police. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque option, mais on a opté pour un changement. D’autant qu’il y a des frais supplémentaires avec Den Dreef, lié au fait que la salle de presse est trop petite et qu’il faut installer des tentes ; qu’il faut amener les bancs de touche du stade Roi Baudouin, etc. Et cela vient s’ajouter à des amendes de l’UEFA, quel que soit le stade, pour des jets de gobelets, des engins pyrotechniques, la présence de gens dans des escaliers, etc. On aura un total d’amendes d'un peu plus de 100 000 € pour le premier tour, je pense."

La question de l'Europe se reposera très probablement la saison prochaine. Vous avez un accord avec Zulte, a-t-on appris.

"Oui, car il faut donner le nom d’un stade pour nos matchs européens lorsqu'on fait notre demande de licence. On sait déjà qu’une date de préliminaire est prise à Louvain et que le stade Roi Baudouin n’est pas libre avant septembre ; puis que les travaux y commenceront après décembre. Quant à Anderlecht, on ne sait pas encore s’ils seront en Europe ou non. D’où cet accord qui nous permet d’être en ordre pour la licence. Mais si on se qualifie, on verra où on jouera. On est comme des 'bohémiens' qui doivent trouver une solution à gauche ou à droite. C’est triste."

Ce jeudi pourrait être historique pour l’Union, 63 ans après son dernier quart de finale européen.

"Oui… même si on dit ça à chaque fois, maintenant. Il y a deux ans on parlait d’un moment historique pour la promotion en D1 ; un an plus tard, c’était pour le titre de vice-champion ; puis pour la première place du groupe en Europa League. Il y a à chaque fois des choses qui s’ajoutent à notre histoire. Et j’espère encore vivre quelques moments comme cela. Mais la première fois est toujours spéciale. Et cela semble un moment historique, oui."

Par ailleurs, vous pouvez être qualifiés pour les champions playoffs dès ce week-end en cas de victoire.

"Peu d’analystes nous mettaient dans leur top 4, je pense. Cela montre la qualité et l’esprit de ce groupe. Ceci dit, il y a encore beaucoup de matchs à jouer et à gagner. On ne doit pas changer et commencer à parler de titre. Il faut d’abord se qualifier. Cette semaine, on a deux matchs importants : on peut se qualifier pour un quart de finale européen et pour les playoffs 1 pour la deuxième saison d’affilée."

L’Union fait bien ses devoirs, en avance : on imagine que vous planchez déjà sur le mercato d'été. Peut-on s’attendre à la fin d’un cycle ?

"Pas la fin d’un cycle, ça non, mais il y aura des changements, c’est clair. Comme chaque été."

Est-il possible de retenir Boniface une saison de plus à Saint-Gilles? ©SES

Difficile de ne pas imaginer d'offre atterrir sur votre bureau pour un Boniface. Est-il possible de le garder encore?

"C’est un attaquant qui marque, qui est fort et qui peut jouer dans presque n'importe quel championnat. Evidemment qu’il y a de l’intérêt pour un tel joueur. On verra bien, pour le moment, la concentration est sur les matchs. On discutera après le championnat."

Et pour votre entraîneur ? Il est sous CDI comme l’était Felice Mazzù : y a-t-il un risque de le voir partir ?

"Il y a toujours un risque, car c’est un très bon coach. On verra après le championnat ce qu’il souhaite. Nous sommes très contents et pensons qu’il y a encore beaucoup d’étapes à franchir ensemble."

Après le championnat ? Vous aviez dit ça avec Felice Mazzu aussi…

"On ne peut pas comparer. Est-ce possible que Karel parte ? Oui il y a toujours un risque. S’il peut grandir dans sa carrière et qu’un jour un club vient, ce sera le cas. Mais on peut encore collaborer quelques années."