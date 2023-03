Alex Teklak se mouille et donne sa liste des Diables : “Je garde les anciens mais j’écarte un cadre”

L’exercice n’a pas été simple pour notre consultant. “On ne sait pas encore quel système tactique il utilisera. Aura-t-il besoin de 4 ou de 6 défenseurs centraux s’il double les postes ? J’ai donc fait ma sélection en me basant sur ceux qui la méritent à mes yeux, notamment par rapport au temps de jeu en club. J’ai aussi tenu compte de certains paramètres, comme l’Euro U21 qui arrive cet été. Quand tu fais goûter l’équipe A à un jeune, c’est dur de le renvoyer chez les Espoirs ensuite.” Il est arrivé à 28 noms. Et 6 Diables présents dans la liste de 26 au Qatar disparaissent, dont les retraités Eden Hazard, Simon Mignolet et Toby Alderweireld.

La vraie liste, celle de Domenico Tedesco, ce sera pour ce vendredi midi à Tubize. ©JIMMY BOLCINA

Gardiens : “Je ne prends pas Vandevoordt, ce serait bête”

Sa liste (3) : Thibaut Courtois, Koen Casteels, Matz Sels

”L'arrêt de Mignolet ne va pas bouleverser les choses dans le but. Courtois reste l’incontestable numéro un. Casteels va monter d’un cran et il le mérite vu sa belle carrière en Allemagne. Mais au final, ça ne change pas grand-chose. On sait qu’on a un bon gardien en cas de souci pour Courtois, mais on ne se tracasse pas vraiment à ce poste-là. La seule interrogation que j’ai eue, c’est pour le numéro trois dans la hiérarchie. Vandevoordt a bien progressé à Genk et c’est un jeune qui sera amené à devenir important après Courtois. Mais je le laisse chez les U21 jusqu’à l’Euro cet été. Pour Tedesco, ce serait bête de se mettre des gens à dos dans le staff des Espoirs pour la doublure de la doublure. On se demanderait s’il pense au bien du foot belge dans son ensemble. Je prends donc Sels derrière Courtois et Casteels. C’est un bon gardien qui fait de belles choses depuis plusieurs années en France.”

Défenseurs centraux : “Debast a un avantage sur Faes et Theate”

Sa liste (5) : Jan Vertonghen, Arthur Theate, Wout Faes, Zeno Debast, Sebastiaan Bornauw

”Après des cadres comme Kompany et Vermaelen, Alderweireld a décidé d’arrêter. Il faut donc garder de l’expérience et Vertonghen est le premier que j’appelle. Il va être une sorte de phare dans cette équipe. Chez les défenseurs, il est le seul avec beaucoup de métier. Pour le reste, je conserve la base de Martinez, avec des jeunes qui n’ont pas encore beaucoup de caps, mais qui connaissent déjà l’environnement de l’équipe nationale. Theate, Faes et Debast sont amenés à prendre de l’ampleur. Je pense que Debast a un avantage : il joue déjà avec Vertonghen en club et ça fonctionne bien. Je mets aussi Bornauw dans ma liste. Il est performant en Allemagne. Mais s’il ne fallait en choisir que quatre, alors c’est lui qui sauterait.”

Latéraux : “Justifier la présence de Meunier serait difficile”

Sa liste (4) : Timothy Castagne, Thomas Foket, Maxim De Cuyper, Alexis Saelemaekers

”Castagne, c’est le premier nom que je mets dans ma liste. Il est fiable et il peut jouer des deux côtés. Derrière lui, c’est moins clair. Je prends Foket parce qu’il le mérite, même si on n’en parle pas beaucoup à Reims. Deux droitiers. Idéalement, il faudrait deux gauchers en plus, mais il y a peu de choix en Belgique. Après une longue hésitation, j’ai donc mis De Cuyper, révélation à Westerlo. J’ai envie de laisser tous les U21 dans le noyau de Jacky Mathijssen jusqu’à l’Euro Espoirs cet été, mais il y a tellement peu de choix… Avoir un vrai gaucher serait utile. De Cuyper est-il déjà prêt pour ce niveau ? Je ne suis pas sûr, mais il pourrait profiter d’un choix par défaut. Pour compléter, je prends aussi Saelemaekers, encore un droitier. Castagne et même Foket savent se débrouiller à gauche. Un garçon comme Castro-Montes ne sera sans doute pas très loin de la sélection, mais il est derrière quand même. Il y a évidemment un grand absent dans cette liste : Meunier. J’ai pensé à le reprendre, mais il ne joue plus du tout à Dortmund. Le mettre dans la sélection, ce serait un mauvais signal pour les autres. Justifier sa présence serait difficile. Mais ça ne veut pas dire que Meunier doit être écarté pour de bon. Il reste un très bon joueur qui a besoin de rebondir ailleurs la saison prochaine.”

guillement “Je reprends Vanaken, pour son début de Ligue des champions et pour des raisons politiques.”

Médians : “Lavia plutôt que Raskin”

Sa liste (8) : Axel Witsel, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Brian Heynen, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Hans Vanaken, Roméo Lavia

”Un débat sur le futur de Witsel en équipe nationale existe depuis la fin de la Coupe du monde, mais je ne comprends pas qu’on puisse douter. Pour moi, il reste important dans le groupe et tu as besoin de lui. Il n’a peut-être plus les mêmes capacités physiques qu’avant, mais il est toujours très en forme et ne se blesse jamais. Son expérience est irremplaçable. Le profil de Witsel continue à plaire à un entraîneur. À côté de lui, je mets Onana. Je les trouve complémentaires. Tielemans et Dendoncker, qui ne sont pas vieux mais doivent guider les jeunes avec leur expérience, restent dans le groupe, mais ce ne sera pas simple d’être titulaire. C’est d’ailleurs un secteur compliqué pour Tedesco. Heynen mérite d’y être, vu sa progression et la saison de Genk. Vanaken ne joue pas très bien ces dernières semaines mais je le prends aussi. Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait en phase de poules de la Ligue des champions. Et puis, c’est aussi un choix politique… (NdlR : le président du Club Brugeois, Bart Verhaeghe, a choisi Tedesco chez les Diables). Ça fait déjà du monde mais ce serait bien d’avoir aussi quelqu’un de la génération montante au milieu. Je mets donc Lavia. Outre ses qualités énormes, je le choisis parce qu’il ne fait pas partie du groupe U21 (NdlR : il n’a disputé que 20 minutes en qualification). Ce sera donc moins impactant de le prendre lui plutôt que Raskin, par exemple. Mathijssen n’a pas l’intention de bouleverser son groupe à l’Euro malgré l’émergence de certains talents. La preuve avec Vermeeren qui est repris en U19. J’ai aussi hésité avec Sambi Lokonga qui a retrouvé du temps de jeu à Crystal Palace mais il doit encore montrer plus.”

Une première sélection pour Roméo Lavia (19 ans, Southampton) ? ©AFP or licensors

Attaquants : “Lukebakio vu la blessure de Batshuayi”

Sa liste (8) : Romelu Lukaku, Loïs Openda, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Yannick Carrasco, Dries Mertens, Dodi Lukebakio, Mike Trésor.

“Évidemment Lukaku. Batshuayi, qui marque en Turquie, apparaissait comme une évidence aussi. Mais vu sa blessure encourue ce jeudi et sa sortie en larmes sur civière, il ne sera pas de la partie. Openda et Trossard sont également des valeurs sûres dans ce groupe, comme Carrasco et sa polyvalence. Derrière eux, j’aurais repris Thorgan Hazard et Doku mais ils sont blessés. Je mets donc De Ketelaere malgré sa période difficile à Milan. Pour lui envoyer un signal positif en vue de l’avenir. Trésor est dedans aussi, c’est dur de passer à côté de lui avec ce qu’il fait à Genk. J’ai hésité pour Mertens mais je le prends avec aussi. Il est aimé en équipe nationale et c’est une bonne idée de garder tous les anciens qui veulent continuer. Il passe encore devant un garçon comme Lukebakio. Mais l’attaquant du Hertha Berlin profite, lui, de la blessure de Batshuayi. J’apprécie beaucoup Ramazani qui fait de belles choses à Almeria mais je le laisse aussi en U21 jusqu’à l’Euro.”