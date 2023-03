Diables rouges : suivez l’annonce de la première liste de Domenico Tedesco (DIRECT 12H)

À lire aussi

Le technicien sait déjà qu’il ne pourra compter sur Michy Batshuayi et Youri Tielemans, forfaits à cause d’une blessure. Thorgan Hazard et Dries Mertens sont également plus qu’incertains, n’ayant pas joué ces dernières semaines pour des soucis physiques.

Le sélectionneur devra faire des choix importants alors que des noms comme Johan Bakayoko (PSV), Roméo Lavia (Southampton), Mike Trésor (Genk) ou Maxim De Cuyper (Westerlo) font partie des sérieux candidats pour un premier appel avec le groupe.

Pour rappel, le groupe sélectionné aura deux matchs à disputer. Le premier sera un déplacement en Suède pour le compte des qualifications pour l’Euro 2024 et le second sera un match amical en Allemagne.