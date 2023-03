Les deux adversaires les plus prestigieux sont sans doute Manchester United et la Juventus. D’autres adversaires pourraient offrir de très belles oppositions comme face à Séville recordman de victoires dans la compétition (6), ou la Roma de José Mourinho. Les autres possibilités sont les Néerlandais de Feyenoord, les Allemands du Bayer Leverkusen ou les Portugais du Sporting. Dans tous les cas, l’Union ne sera pas favorite mais sa prestation ce jeudi a prouvé aux derniers sceptiques que tout était possible pour la bande à Karel Geraerts.

Ce tirage sera intégral, sans la moindre restriction, et le tableau complet du tournoi sera déterminé. Nous connaîtrons donc également les potentielles affiches des demi-finales.