Slimani et Verbruggen, rois de l’exploit

Sur la plus belle phase du match des Anderlechtois (le ballon est passé par Verschaeren, Dreyer et Amuzu avant le centre de Murillo), il était au bon endroit au bon moment pour inscrire le seul but du match. Une qualité rare. Elle vaut de l’or pour cette équipe.

Anderlecht a déjà réussi sa campagne européenne. Il serait toutefois triste de ne pas continuer de rêver vu le panache affiché sur les quatre dernières rencontres de Conference League. Peu nombreuses seront les équipes capables de stopper des Bruxellois aussi déterminés.

Verbruggen, le nouveau mister Europe

Face à Villarreal, ils n’ont pas bien joué mais ont pu compter sur deux facteurs : leur esprit de corps quand il faut défendre et des individualités capables de répondre présent au moment clé.

On pense notamment à Bart Verbruggen et son enchaînement d’arrêts cinq étoiles à la 36e et 45e minutes de jeu. Sa parade, sur un double arrêt, devant Gerard Moreno (55e) est un vrai miracle. Et que dire de son arrêt du pied à bout portant dans les arrêts de jeu. Il est, de loin, l’homme de cette deuxième partie de campagne européenne et vient de jouer le meilleur match de sa jeune carrière.

Villarreal avait pourtant tiré les enseignements de l’aller

Les Mauves ont, avant leur but, dû passer par des erreurs adverses pour créer un peu de danger tant Villarreal dominait les échanges grâce à la qualité de ses individualités.

Tactiquement, Villarreal avait tiré des enseignements de l’aller. Les Espagnols avaient eu la mauvaise idée de laisser Anderlecht trop facilement donner la première passe depuis sa défense ou son gardien. Setien a pallié ce problème en postant ses joueurs en marquage individuel sur les relances. Les Mauves, marqués à la culotte comme à l’époque, n’ont que rarement pu sortir le ballon et poser leur jeu.

Savourer et se reconcentrer

Anderlecht sait qu’il n’était pas la meilleure équipe sur le terrain. Mais les Mauves ont fait ce qu’il fallait pour renverser un club du subtop européen. Ils devront rapidement tourner la page et se reconcentrer sur l’importante journée de championnat de ce week-end. Sans pour autant oublier de savourer l’exploit