Jan Vertonghen est fan de Bart Verbruggen, nouvel international néerlandais : “Si j’étais un club du top, j’achèterais Bart”

“Mais la qualification à Villarreal est plus belle que celle contre Ludogorets, dit Verbruggen. Sans manquer de respect à notre adversaire du tour précédent, mais ici, c’est encore un autre niveau.”

Face aux Bulgares, le Néerlandais avait réalisé un exploit historique : stopper tous les tirs au but adverses. Face à Villarreal, il a totalisé dix arrêts, dont deux vrais miracles.

”Celui devant Gerard Moreno (NdlR : le troisième) est le plus impressionnant, sourit-il. D’autant qu’il vient après une erreur de ma part (NdlR : il relâche le ballon sur une frappe à distance). Et le dernier, c’est juste de l’instinct. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé. J’ai vu la balle et j’ai mis mon pied en opposition. J’ai dit aux autres gardiens d’Anderlecht que je dois envoyer un message au gardien du Cercle pour le remercier. Il m’a inspiré pour cet arrêt, parce qu’il a eu le même réflexe contre nous.”

La performance de Verbruggen lui a valu un 9 sur 10. La meilleure note de la saison dans nos colonnes pour un Anderlechtois. L’UEFA n’est pas passée à côté de sa prestation magistrale à l’Estadio de La Ceramica. Verbruggen a été nommé parmi les joueurs de la journée de compétition tous matchs confondus.

International néerlandais

Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas, n’avait pas besoin de cette dernière confirmation pour offrir une place dans sa liste à Verbruggen. Les Oranje ont un problème de gardien depuis Maarten Stekelenburg, gardien à la Coupe du monde 2010 avec une finale à la clé pour les Néerlandais.

La rumeur ferait de Verbruggen la priorité pour occuper les cages de l’équipe nationale à l’avenir. Et peut-être dès ce rassemblement de mars qui verra les Oranje se déplacer en France puis recevoir Gibraltar à Rotterdam.

”Si les Pays-Bas veulent gagner…, a commencé Riemer avant de s’arrêter en répondant à la possibilité que son portier soit déjà le numéro 1 des Oranje. Je suis convaincu qu’il ferait bien son boulot. Mais c’est à l’entraîneur des Pays-Bas de décider, pas à moi.”

Le jeune gardien a avoué rêver de cette première sélection. “Vous savez, il y a deux mois je jouais encore en D2 avec les Futures et beaucoup de choses positives sont en train d’arriver.

Brian Riemer lui a quand même lancé une petite pique en conférence de presse de match pointant le fait que son meilleur arrêt vient d’un ballon qu’il relâche. Les équipiers de Bart Verbruggen ont préféré se concentrer sur l’essentiel : sa belle prestation. “Je vais d’ailleurs tout faire pour voir s’il n’a pas des racines belges”, sourit Zeno Debast.

Et Yari Verschaeren d’ajouter : “Il est fantastique. Il n’est pas le gardien titulaire d’Anderlecht à 20 ans pour rien. Il a déjà gagné des points tout seul cette saison.”

guillement "Il a le potentiel pour avoir le niveau d'un Hugo Lloris."

Les plus anciens l’apprécient également. Islam Slimani (34 ans) a près de quinze ans de plus que le gardien du RSCA et admire pourtant ses prestations. “Ce n’est pas une surprise qu’il preste à ce niveau. C’est déjà un grand gardien et il a un grand avenir devant lui. J’espère qu’il va continuer à nous aider comme ça.”

Verbruggen et Vertonghen sont très amis.

Jan Vertonghen a une relation forte avec le gardien qui le voit comme un grand frère. Les deux hommes covoiturent pour venir à Neerpede au quotidien. “Et je n’ai jamais vu une telle personnalité à son âge. Il est humble tout en étant très ambitieux.”

Au point qu’il lui voit un énorme potentiel. “J’ai croisé de bons gardiens au long de ma carrière, comme Hugo Lloris (NdlR : avec qui le Belge a joué 244 matchs à Tottenham), par exemple. Bart a le potentiel pour atteindre ce niveau. Il est déjà loin dans son évolution pour son jeune âge. Si j’étais un grand club avec de l’argent à investir, je n’hésiterais pas à acheter Bart.”

Les trois semaines folles de Slimani

L’autre grand monsieur de la qualification se nomme Islam Slimani. L’attaquant, monté au jeu à la 64e minute de jeu n’a eu besoin que de neuf minutes et un bon ballon pour marquer le seul but de la rencontre. “Quand je monte, j’essaie toujours de marquer”, s’est-il contenté de dire, assez stoïque malgré l’exploit de son équipe.

Benito Raman a apporté beaucoup d’énergie seul face à la défense du Sous-Marin jaune, mais n’a pas son sens de la finition. “Islam nous a aussi permis de jouer un football plus direct, explique Jan Vertonghen. Nous avons pu allonger le jeu et le fait qu’il garde bien le cuir nous a soulagés dans les moments compliqués.”

Son but face à Villarreal ponctue une série folle. Entre le 23 février et le 16 mars, soit trois semaines, l’Algérien a marqué cinq buts et donné un assist. Le tout en 391 minutes de jeu, soit une action décisive toutes les 65 minutes.