Anderlecht poursuit sur sa belle lancée

Ce déplacement à Louvain a confirmé tous les progrès anderlechtois. La première mi-temps a prouvé que qu’ils savaient à nouveau bien jouer au football. “C’était très joli à voir. On a dominé Louvain et ça m’a rendu très fier de voir l’équipe comme ça”, s’enthousiasmait Riemer. La seconde période a démontré que le RSCA avait du cœur, trois jours après un voyage heureux mais énergivore à Villarreal. “Le match s’est transformé en combat. Louvain est revenu et a changé le match mais on a tenu. On a parfois souffert mais on a tenu alors qu’on avait eu ce déplacement si compliqué en semaine.”

Verbruggen: encore une fois décisif, encore une fois l'homme du match. ©VKA

Encore une fois, l’équipe pourra dire merci à son gardien Verbruggen, auteur de quelques arrêts décisifs, même si c’était moins spectaculaire qu’en Espagne il y a trois jours. “Mon analyste vidéo m’a dit qu’on s’était créé huit occasions en deuxième mi-temps, précisait Marc Brys, déçu. On avait plus à aller chercher dans ce match contre un Anderlecht fatigué après le repos. Mais si on ne sait pas finir nos actions…” Un peu de maladresse et un grand néo-international néerlandais. “Bart sauve des buts, il ne fait jamais d’erreurs et il nous aide à construire le jeu en rendant le pressing adverse plus difficile. Il a un grand avenir”, détaillait Riemer.

Le 10e match en 35 jours était celui de trop

Bon football, bonne mentalité et bonne opération aussi pour le Sporting, avec ce retour dans le top-8 à 360 minutes de la fin de la phase classique. Aux points perdus, Charleroi, qui aura l’occasion de rejouer son match contre Malines, est devant mais on ne boudait pas son plaisir quand même chez les Mauves. “On est passé plusieurs fois tout près en manquant l’occasion mais on y est cette fois. Et le but est évidemment d’y résister. On ne va pas fêter une huitième place parce qu’on a bien plus d’ambitions mais quand on voit d’où on vient, c’est une sacrée performance quand même”, félicitait Riemer.

Des malédictions sont tombées à Den Dreef mais le Sporting n’a pas encore réussi à vaincre le sorcier qui pique une poupée vaudou, quelque part dans le monde depuis des mois. Verschaeren (genou) et Slimani (cuisse) ont dû sortir sur blessure et passeront un scanner ce lundi (lire par ailleurs). Le destin 2022-2023 du RSCA sera influencé par ces deux images analysées par les docteurs. Riemer croisait les doigts mais il y aura sans doute de la casse, surtout quand on voyait les larmes du numéro 10 anderlechtois à sa sortie.

Le dixième match de compétition en 35 jours était peut-être celui de trop, juste avant le break international. Riemer est conscient d’avoir exigé beaucoup de ses hommes. Les non-internationaux pourront profiter d’un long week-end de congé la semaine prochaine. Avant trois semaines de folie en avril avec la course aux playoffs et les quarts de Conference League.