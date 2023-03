Deila est déçu de ses attaquants au Standard : “Pas d’excuse : ils manquent de confiance… et de qualité”

À lire aussi

Le T1 rouche a également pointé ses attaquants. “J’ai vu beaucoup de passivité et on n’a pas tué le match à 2-0. Je ne sais pas combien de fois nous sommes rentrés dans le rectangle adverse, mais nous n’avons pas su marquer. Pourtant, on s’est créé plusieurs grosses occasions. “

Aucun tir cadré pour Ohio, un seul pour Perica

Les chiffres en attestent. Le Standard s’est créé un total de 2,85 buts attendus, contre 1,85 pour Zulte Waregem. Les Rouches ont également cadré à neuf reprises. Mais parmi ces tirs cadrés, seulement un est à mettre à l’actif des attaquants. C’est la tête de Perica sur Bostyn à la 88e minute. Pour le reste, le Croate a eu une énorme occasion à la 78e minute, alors que le score était de 2-1, mais il a voulu tenter une improbable talonnade alors qu’une frappe du pied droit semblait bien plus appropriée. Sa montée au jeu est à l’image de sa saison : décevante.

Noah Ohio, titularisé pour la troisième fois de la saison, a frappé deux fois sans cadrer et a déçu. Tant dans ses courses que dans son positionnement, il était souvent à côté de la plaque. Il n’a réussi que… 32 % des actions qu’il a tentées.

”La bonne chose, c’est qu’ils se sont créé des occasions, a précisé Deila. Avant, Noah n’avait pas de bons centres, mais désormais, il n’y a plus d’excuse. Il faut être efficace. C’est une question de confiance, mais aussi de qualité. Ils doivent travailler. Ils doivent être des tueurs devant le but. En fin de match, on aurait même pu perdre ce match alors qu’on devait le tuer bien plus tôt.”

Ce problème offensif devient récurrent et inquiétant. Il sera compliqué d’aller chercher l’Europe via les Europe playoffs sans un buteur. Le constat n’est pas… neuf et le Standard a déjà ajouté un véritable buteur sur sa liste pour le mercato d’été. En attendant, la solution passera peut-être par Renaud Emond, entré à la 88e minute samedi et qui espère être à 100 % pour les playoffs.