"Encore une fois invisible": un journal espagnol attribue la note de 0 sur 10 à Benzema après la défaite du Real face à Barcelone

Les Madrilènes, eux, n’ont jamais vraiment su bousculer la solide défense catalane, malgré 20 dernières minutes plus consistantes. Pour la presse de la capitale espagnole, un joueur symbolisait la relative impuissance offensive des champions d’Europe : Karim Benzema. Le Ballon d’or est, comme trop souvent ces dernières semaines, passé à côté de son match.

Le journal As l’a bien remarqué et n’est pas tendre avec l’attaquant français, lui attribuant la note de… 0 sur 10. “Encore une fois invisible. Rien de rien”, peut-on lire. “Il ne parvient pas à améliorer la possession en descendant plus bas pour recevoir le ballon et il ne semble pas montrer son talent dans la surface adverse. Il est à des kilomètres de sa version brillante qui lui a permis de gagner le Ballon d’Or. On le voit sans rythme, lent. Et de manière générale, il a du mal à courir et jouer au foot. Si Madrid récupère son attaquant, il aura un trésor, mais il attend ce jour depuis trop longtemps. Et ça ne vient pas. Note : 0.”

Notons que Thibaut Courtois est le joueur le mieux noté, avec la note de 9. “Le meilleur de l’équipe… et de loin. Il a été capital pour maintenir l’équipe dans le match en faisant parade sur parade. […] Il continue d’être le maillon le plus régulier de l’équipe, en étant fiable semaine après semaine, sans baisser d’un iota ses performances. Il n’a rien pu faire sur les deux buts.”