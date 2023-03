L’Union Saint-Gilloise revient à trois petits points de Genk et signe une semaine parfaite: tous les rêves sont permis

Burgess leur a manqué

Geraerts avait choisi de ne pas trop faire tourner son équipe, ce qui aurait pourtant pu être une belle opportunité pour certains remplaçants auteurs de montées réussies ces dernières semaines. Le T1 était déjà obligé de composer sans son maître d’œuvre en défense, puisque Burgess était suspendu et remplacé dans l’axe par Kandouss, alors que Sykes prenait place sur le côté droit. Sans l’Anglais, la ligne arrière bruxelloise n’avait pas du tout la même assurance. Percée dès la première offensive de Malines, sur une mauvaise évaluation de Kandouss, elle était punie par Ngoy (0-1, 4e) et se trouvait à plusieurs reprises à un rien de craquer une deuxième fois en première période. Le T1 des Jaune et Bleu aura deux semaines pour travailler le deuxième match sans Burgess, puisque celui-ci sera également suspendu contre Saint-Trond.

Mais son groupe a eu le bon goût de répliquer rapidement par un Lapoussin qui devient de plus en plus décisif (10e), avant de passer la seconde en deuxième période. Cette équipe a beaucoup de cordes à son arc et Lynen a joué celle de l’expérience pour aller chercher un penalty limite de Verstraete (56e), mais transformé par un Teuma retrouvé. Dans la foulée de son très bon match contre Berlin, le capitaine a sorti une prestation de premier plan, loin de celles plus ternes de février. Nieuwkoop a failli tuer le suspense, mais son envoi a heurté le poteau de Thoelen (58e) et l’Union est restée à la merci d’un retour jusqu’au bout. Mais la panique n’a jamais gagné l’équipe de Geraerts qui, avec cette victoire, s’assure de terminer dans le top 3. C’est déjà pas mal. Mais maintenant que l’écart avec Genk est passé en huit jours de huit à trois points, tout Saint-Gilles rêve plus grand. Belgique ou Europe : tout sourit à l’Union, alors autant en profiter.