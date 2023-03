Un RWDM réaliste et en démonstration

Autant le RWDM a souffert face aux U23 cette saison, autant ce samedi les Molenbeekois se sont baladés au Lotto Park. Le but rapide de Biron a facilité les choses et on a vu un RWDM capable de faire mal à son adversaire lors de chaque accélération. “Nous avons très bien commencé le match avec un très bon premier quart d’heure, ce qui était capital dans cet affrontement. Nous avons été très agressifs dans les duels, nous avons exercé une pression haute sur l’adversaire et nous avions un bon tempo ballon au pied. Nous avons été efficaces très rapidement, ce qui a facilité la suite de la rencontre”, analyse Vincent Euvrard.