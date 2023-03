Le bilan de la saison des 24 Diables : De Bruyne et Courtois tirent toujours le wagon (INFOGRAPHIES)

KDB au top, CDK au flop

Le successeur de Roberto Martinez a surtout choisi d’avancer avec des joueurs en forme, à quelques exceptions près. Ces dernières semaines, on a en effet vu pas mal de belles choses du côté de Roméo Lavia, Orel Mangala, Zeno Debast, Wout Faes, Arthur Theate, Matz Sels, Sebastiaan Bornauw ou Dodi Lukebakio (tous à 5 sélections ou moins). Alors que Loïs Openda, Amadou Onana ou Leandro Trossard ont confirmé tout le bien que l’on pensait déjà d’eux.

Cela se traduit dans les notes moyennes (NdlR : établies sur l’ensemble de la saison) que nous leur attribuons chaque semaine. Trossard (6,95/10) et Openda (6,75) se sont installés dans le top 5 des Diables, alors que Onana (6,69/10), Lavia (6,64/10), Theate (6,63/10) et Lukebakio (6,61/10) ne sont pas loin derrière. Mais pas question encore d’aller chercher le duo Kevin De Bruyne (7,11/10) – Thibaut Courtois (7,01) qui garde la tête. Comme depuis plusieurs années déjà.

En revanche, Domenico Tedesco a choisi d’accorder sa confiance à des joueurs en difficulté. On pense surtout à Charles De Ketelaere (6,15/10) qui n’a toujours pas trouvé le bouton 'On' depuis son arrivée au Milan AC. Le Rossoneri possède par contre davantage de rythme que certains de ses partenaires, puisqu’il a participé malgré tout à 31 des 36 rencontres de son club cette saison.

Les notes des Diables ©IPM Graphics

Debast, roi des minutes

En plus d’être le deuxième plus jeune de la sélection (après Lavia), Zeno Debast peut se targuer d’être celui qui joue le plus. Du haut de ses 19 ans, l’Anderlechtois compte déjà plus de 3 800 minutes à son compteur (91 % de temps de jeu) grâce notamment au beau parcours du RSCA en Conference League. Le deuxième de ce classement arrive assez loin derrière : Arthur Theate (3 053 minutes).

D’autres ont disputé moins de rencontres (pas de compétition européenne), mais sont tout aussi résistants aux blessures. Wout Faes compte 96 % de temps de jeu avec Leicester City, alors que Timothy Castagne et Amadou Onana pointent respectivement à 84 % et 83 %. Loïs Openda a moins joué (68 %), mais il est le seul Diable (avec Matz Sels) à avoir participé à l’intégralité des matchs de son club (32/32).

Derniers de ce tableau du temps de jeu, Dennis Praet (846 minutes), Romelu Lukaku (909) et Jérémy Doku (921) paient les blessures qui ont amputé une partie de leur saison. Thomas Meunier, également blessé en début d’année 2023, arrive quant à lui avec seulement 19 minutes disputées en équipe première depuis la Coupe du monde. Il a néanmoins prouvé avec l’équipe réserve de Dortmund qu’il était encore capable de tenir un match complet.

Diables rouges : temps de jeu ©IPM Graphics

Un trio au-dessus du lot

Si Domenico Tedesco souhaite aligner un onze de joueurs en forme, il doit impérativement lancer De Bruyne, mais aussi Trossard et Openda. Ensemble, les trois joueurs cumulent 28 buts et 40 passes décisives. Le premier domine évidemment les assists (23), le second brille dans les deux catégories (8 et 9) alors que le troisième (14 buts) s’affirme comme le meilleur réalisateur belge de la saison.

Si Loïs Openda (5 buts en 2 matchs) arrive en pleine confiance, Leandro Trossard est aussi en train de prendre une autre dimension à Arsenal, dans un rôle de faux neuf qui lui permet paradoxalement de briller dans la dernière passe (6 assists en 5 matchs). Quant à KDB, il vient d’enchaîner deux énormes performances avec Manchester City, en Ligue des champions puis en FA Cup.

Buts et passes décisives ©IPM Graphics

Courtois toujours n°1

Sans surprise, Thibaut Courtois reste le gardien le plus efficace, avec un but encaissé toutes les 92 minutes. Simon Mignolet n’est plus là pour le titiller dans cette statistique, mais Koen Casteels parvient en revanche à le devancer dans le classement des clean-sheets. Le portier de Wolfsbourg a terminé 11 matchs sans encaisser, en ayant disputé cinq rencontres de moins que le Madrilène. Courtois vient par contre de réaliser une performance de haut vol face au Barça dimanche, en plus d’en avoir enchaîné 7 clean-sheets depuis la Coupe du monde.