L'ancien capitaine de l'équipe d'Allemagne dézingue un club de foot: "Cette équipe au prix exorbitant ressemble à un grand magasin de luxe"

Selon Lahm, les champions de France disposent de joueurs fantastiques comme Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, mais ne sont pas à la hauteur en tant qu'équipe. "Cette équipe au prix exorbitant ressemble à un grand magasin de luxe qui expose ses pièces les plus précieuses, qui font l'admiration de tous mais que personne ne peut s'offrir", a déclaré Lahm. "Cela garantit une grande attention et du spectacle, mais ne fonctionne qu'économiquement. Lorsque l'on dépense autant d'argent mais que l'on obtient le contraire de la qualité, ce n'est pas bon. Politiquement, l'investissement du PSG a peut-être porté ses fruits. La popularité du football en fait un instrument adapté à d'autres fins [...]. C'est ainsi que va le monde."