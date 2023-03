Leandro Trossard peut-il se relancer chez les Diables avec Tedesco comme il l’a fait à Arsenal avec Arteta ? “C’est un nouveau départ”

Le Limbourgeois de 28 ans a impressionné les observateurs : “Je suis surpris de la rapidité avec laquelle il s’est adapté”, nous répond Gary Jacob, qui suit Arsenal pour la BBC. “Arsenal voulait signer Mudryk (NdlR : du Shakhtar Donetsk) puis a échoué et s’est tourné vers Trossard. Dès son premier match contre Manchester City en Cup, il était au niveau des autres et trouvait déjà bien ses équipiers. Le plus intéressant, c’est sa capacité à changer de place avec Martinelli.”

guillement "On voit qu'Arteta croit beaucoup en lui."

Car s’il remplaçait le Brésilien dans un premier temps, Trossard a ensuite été placé à ses côtés en pointe par Arteta, comme un faux neuf. “Il y a comme de la télépathie entre ces deux joueurs”, poursuit Jacob. “Martinelli rentre dans le jeu et Leandro prend la profondeur sans que ça ne demande d’effort ni qu’ils se marchent sur les pieds. C’est surprenant de voir un nouveau comprendre si bien les autres. Arteta a directement beaucoup cru en Trossard puisqu’il a mis Nketiah de côté, pour placer Leandro devant. En fait, il colle mieux à son système tactique car il ressemble plus à Gabriel Jesus ; amène du pressing et des courses.”

Gabriel Martinelli et Leandro Trossard: un duo qui fonctionne très bien, pour Arsenal. ©AFP or licensors

Trossard a su se rendre rapidement décisif, aussi : sur les cinq derniers matchs de Premier League, il a signé six assists. “C’est vrai que je me suis bien adapté”, répond le principal intéressé depuis Tubize où il passe la semaine avec les Diables. “Je restais convaincu de mes qualités et la période compliquée du transfert était derrière moi. Avec Arsenal, je joue dans un club du top évidemment et c’est plus facile de s’adapter avec des joueurs de grande qualité.”

guillement "Remporter le titre, c'est le plus grand défi de ma carrière."

Avec huit points d’avance sur City – et un match de plus –, le titre est bien en vue. “C’est le plus grand défi de ma carrière, je pense. On sait combien il est difficile de remporter la Premier League, comme l’ont montré City et Liverpool ces dernières années. Mais on a un noyau qui est très fort et on a montré qu’on sait bien faire les choses cette saison. Mais il reste encore dix journées.”

On attendait plus de Leandro Trossard à la Coupe du monde qatarie, mais il n'a pas su laisser son empreinte sur ce tournoi. ©Belga

Sa grande forme en club et son sens de l’adaptation doivent l’aider à prendre une autre dimension chez les Diables, maintenant. D’aucuns l’attendaient comme le facteur X au Mondial, mais les choses ne se sont pas passées comme espéré. “On n’en a pas vraiment reparlé entre nous, c’est le passé”, balaie-t-il.

Le présent, c’est un changement d’entraîneur et d’environnement, un peu comme en club en janvier. “On est dans une nouvelle dynamique, oui. C’est un nouveau départ pour moi, comme pour tout le monde, avec un nouveau coach, un nouveau staff. Je suis très motivé par tout cela. On voit à l’entraînement que tout le monde veut se montrer.”

Et beaucoup espèrent que Trossard va y parvenir, comme il le fait à Londres. Quatre ans et demi après ses débuts, il n’en est toujours qu’à cinq buts et trois passes décisives. Ici aussi, il est temps de passer la vitesse supérieure pour l’ex-Genkois.