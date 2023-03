Le Portugais, parti à Al-Nassr, a évoqué de nombreux sujets. A commencer par Roberto Martinez, ancien coach des Diables, désormais sélectionneur portugais.

"Les entraînements sont très dynamiques, le staff a une mentalité différente, il y a de l'air frais, des nouvelles idées. Après autant d'années dans la même maison, c'est bien de changer et je suis très confiant, les choses vont bien se passer et cette nouvelle génération va gagner beaucoup de choses", a-t-il confié.

Si certains s'interrogent sur son état de forme, il se veut rassurant: "Je me sens vraiment bien, donc je suis ici. Si je ne l’étais pas, je ne serais pas ici. Je suis dans une ligue très compétitive. Il faudrait regarder la ligue saoudienne différemment. Ce n’est évidemment pas comme la Premier League, je mentirais si je disais ça. Mais c’est compétitif. Je suis surpris positivement. Il y a de bonnes équipes, c’est équilibré. Les joueurs arabes sont bons, les étrangers donnent de la qualité. Dans cinq à six ans, s’ils continuent sur ce projet, le championnat saoudien sera la quatrième ou cinquième ligue la plus compétitive au monde", a-t-il affirmé.