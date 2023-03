L'autre regard : trop de foot tue le foot, mais à qui profite le crime ?

Car, après la phase finale de l’Euro en Allemagne, tout recommence. La Ligue des nations, toujours elle. Mais aussi la phase éliminatoire du Mondial 2026 qui aura lieu conjointement au Mexique, aux États-Unis et au Canada, et qui réunira – ô bonheur – la bagatelle de 48 équipes. C’est dire s’il faudra être mauvais pour ne pas être du voyage au Canada, au Mexique et aux États-Unis ! En attendant, l’overdose guette : en l’espace d’un mois, ce seront 104 matchs qui seront au programme. Avec, en prime, pour les téléspectateurs européens, des rencontres au beau milieu de la nuit, comme pour Mexico 1986.

Trop de foot tue le foot ? La Fifa, qui devrait pulvériser le record des recettes avec 11 milliards de dollars attendus, ne partage sans doute pas cet avis…