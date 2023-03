Kevin De Bruyne prend Kompany comme exemple: “Je trouvais que Vertonghen méritait le brassard”

À lire aussi

Son brassard de capitaine : “Kompany était le meilleur”

Saviez-vous que De Bruyne a déjà été 42 fois capitaine dans sa carrière ? Il a porté 36 fois le brassard avec Manchester City – la première fois était contre Bristol City en janvier 2018 – et six fois avec les Diables rouges, notamment contre la Croatie, lors du dernier match de la Coupe du monde. Mais jamais, il n’a été désigné capitaine officiel. Cette saison, il était le favori de Pep Guardiola, mais les joueurs de City ont voté Gündogan comme premier choix et De Bruyne en deuxième. Tedesco, lui, n’a pas fait voter le groupe mais a tranché lui-même.

“Cette semaine, il m’a appelé dans son bureau, raconte De Bruyne. Il m’a donné ses arguments pour me donner le brassard. Il apprécie ma franchise, chose pour laquelle je me suis pourtant fait critiquer dans le passé. J’ai donné mon avis : je trouvais que Jan méritait d’être capitaine. Mais le coach n’a pas changé d’opinion. J’ai aussitôt été parler avec Jan pour lui expliquer la situation. Je ne serai pas un autre joueur parce que je porte le brassard. Je vais parler avec le groupe quand il le faut, et je vais me taire quand j’estime qu’il ne faut pas parler. Je serai surtout un leader naturel. Le meilleur capitaine de ma carrière ? Vincent Kompany. Aussi bien sur le terrain qu’en dehors.”

De Bruyne donne l'exemple aux jeunes au dernier entraînement, à Tubize. ©VKA

La sélection new look de Tedesco : “Un choc de voir tous ces nouveaux”

On le sait : Domenico Tedesco a apporté beaucoup de changements dans la sélection. Pour De Bruyne, cela a fait bizarre de ne pas voir d’Axel Witsel, pour ne citer que lui. “Lundi était un choc de voir tellement de nouveaux visages, confie le milieu de City. C’était comme un premier jour d’école. Aux entraînements, j’ai senti beaucoup d’énergie dans le chef des jeunes. Ils sont déterminés à saisir leur chance. C’est le moment ou jamais pour eux. Pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Je resterai le même joueur.”

guillement Son football ressemble plus au jeu de Red Bull: un foot qui va vite vers l'avant, un pressing haut et beaucoup d'énergie.

Selon De Bruyne, cette énergie sera cruciale dans le football de Tedesco. “Je ne sais pas si ce football me conviendra mieux que celui de Roberto Martinez. Je crois aussi avoir été important sous le coach précédent. Je ne sais pas non plus si le football de Tedesco ressemble plus au football de Manchester City. Pour maîtriser le jeu de City, il faut beaucoup de temps. Je dirais plutôt que c’est le football de Red Bull qu’il veut voir : beaucoup d’énergie, un pressing haut et un football qui va très vite vers l’avant. Et des jeunes qui reçoivent leur chance.”

À lire aussi

La déception au Qatar : “Il faut accepter qu’on n’était pas bon”

À la Coupe du monde au Qatar, on n’a pas vu la meilleure version de De Bruyne. Dans une interview, il a dévoilé qu’il avait déjà un mauvais sentiment lors des matchs de Nations League. Il en avait parlé avec Martinez, mais rien n’a changé. “Quand on me pose une question, je dis ce que je pense. Je ne tourne pas autour du pot. Mon objectif n’était pas d’être négatif, je voulais trouver des solutions. Cela faisait un an et demi que notre niveau avait baissé. Pourtant, on avait le même style de jeu qu’au Mondial 2018. Il ne faut pas se voiler la face : on n’était pas assez bon au Qatar. Point. J’espère qu’on va prendre un bon départ, ici en Suède. Mais ce sera notre match le plus difficile de la campagne. Je connais beaucoup de joueurs suédois de la Premier League. En fait, la Suède est toujours aussi redoutable que quand je suis venu jouer ici, il y a huit ans (NdlR : 0-2 pour la Belgique).”

Kevin De Bruyne était resté sur le banc durant l'ensemble de la rencontre face à Tottenham. ©BELGA

4 fois sur le banc à City : “Déçu mais pas fâché sur Pep”

Ces dernières semaines, De Bruyne a été quatre fois sur le banc avec Manchester City, dont deux fois contre Tottenham. Il sourit quand notre collègue de Sky Sports lui demande si cela l’a fâché. “Pas du tout. On a un programme si chargé que tout le monde doit souffler. Je connais Pep (Guardiola) depuis huit ans. Il change toujours son équipe. Mais il va de soi que je veux jouer chaque minute. Je suis donc déçu quand je suis sur le banc, mais pas fâché.”