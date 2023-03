Füllkrug, Schlotterbeck, Wolf, nouveau schéma tactique : sur qui et quoi les Diables rouges devront-ils se méfier à Cologne ?

Qu’importe, ce ne sont pas les affaires de la Belgique et de Domenico Tedesco qui se voit offrir un beau test dans son pays après des débuts parfaits en Suède. Engagée dans une sempiternelle série de matchs amicaux jusqu’à son Euro dans un an et demi, la sélection nationale allemande s’est montrée sérieuse pour sa première opposition face au Pérou. Hansi Flick a rajeuni son groupe pour cette fenêtre internationale et voici les éléments à retenir pour les partenaires de Lukaku avant leur rencontre à Cologne.

Un nouveau schéma tactique attrayant

L’heure est aux tests pour Flick. Après une Coupe du monde totalement manquée, le technicien s’est remis en question en délaissant son archaïque 4-2-3-1 où Thomas Müller occupait le poste d’avant-centre pour un 4-2-2-2 hybride où les latéraux, Wolf et Raum, apportent le surnombre en phase de possession. Le deuxième but de Füllkrug est arrivé des pieds de Wolf, pour sa première sélection, après une percée sur son couloir.

Derrière les deux attaquants de pointe, Havertz et Wirtz bénéficient d’une liberté qui a décontenancé l’arrière-garde péruvienne. “Le nouveau système donne envie, note le quotidien Kicker. Le fait que Flick dispose de diverses options pour pourvoir les postes individuels plaide également en faveur de ce schéma.”

guillement "Le nouveau système tactique donne envie."

Le duo Füllkrug-Havertz fonctionne

Si Lukaku s’est signalé en Suède par son triplé, l’Allemagne possède également un buteur de classe mondiale. Face au Pérou, Niclas Füllkrug a inscrit un doublé. L’attaquant du Werder Brême de 30 ans, récent international, affiche un bilan parfait de 5 buts en 5 sélections.

Son entente avec Havertz, positionné derrière lui, fonctionne même si ce dernier s’est montré maladroit en manquant notamment un penalty. Par ses déviations et ses infiltrations, le joueur de Chelsea est un complément idéal à Füllkrug. Il lui a offert notamment la passe décisive sur l’ouverture du score. C’est ce que n’a pas réussi à accomplir Timo Werner, positionné aux côtés du buteur sur le front de l’attaque.

Attention à la profondeur

L’Allemagne reste l’Allemagne, une équipe qui privilégie le circuit court pour se rapprocher du but adverse, mais samedi, la 14e nation au classement Fifa a réussi à s’adapter en alternant avec un jeu parfois plus vertical pour surprendre le dos de la défense adverse.

L’ouverture du score a trouvé sa source dans la relance parfaite du pied gauche de Nico Schlotterbeck, le défenseur central. Au milieu, les qualités de Kimmich permettent également de trouver les intervalles. La charnière centrale belge est prévenue. Il faudra être sur ses gardes pour assurer ses arrières.

Les jeunes ont faim

Sans Müller, Gündogan, Rüdiger, Sané, Süle, Neuer, Musiala, Moukoko, Brandt, Adeyemi et Draxler, la nouvelle génération doit réaliser ses preuves. C’est ce qu’a réalisé par exemple Schlotterbeck, auteur d’une bonne prestation.

”Je dois continuer à tout donner, car je sais que Rüdiger et Süle sont deux footballeurs exceptionnels qui ont tout gagné dans leur carrière. Je suis prêt à prendre davantage de responsabilités.”

Il faudra tenir parfaitement Lukaku ou Openda pour légitimer un peu plus son souhait.

Le technique

L’équipe allemande contre le Pérou : ter Stegen ; Wolf, Ginter, Schlotterbeck (86e Kehrer), Raum ; Can (46e Goretzka), Kimmich ; Havertz (75e Schade), Wirtz (46e Götze), Füllkrug (75e Berisha), Werner (46e Gnabry).

Les buts : 12e et 33e Fullkrug (2-0).