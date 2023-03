Domenico Tedesco avant Allemagne-Belgique : “Si j’avais pu choisir, je n’aurais pas décidé d’affronter la Mannschaft si vite”

Domenico Tedesco, qu’attendez-vous de votre équipe après ce premier match ?

”Une prestation dans la continuité de celle de vendredi. On aura envie d’avoir le ballon, mais l’Allemagne aussi je crois. J’aimerais que l’on réalise un bon match, que l’on soit courageux, avec la même approche que face à la Suède… mais contre un adversaire plus costaud. Si on peut garder ce cap, on pourra concurrencer l’Allemagne. Gagner n'est pas la chose la plus importante ce mardi, mais c'est la seule chose qui compte. Quoi qu’il en soit, je m’attends à vivre un bon test pour mon équipe, à assister à un beau match. On voudra montrer ce qu’on peut attendre de nous.”

Roberto Martinez n’était pas un grand fan des amicaux contre de grandes équipes. Et vous ?

”Cela dépend, mais ça peut avoir du sens d’affronter de grosses nations. Déjà parce que tout le monde veut jouer ce type de match. Après la Suède, mes joueurs m’ont déjà dit : 'Coach, ne me sortez pas du onze maintenant, hein'. D’autres fois, selon l’objectif d’un rassemblement, cela peut valoir la peine de jouer des équipes dites plus faciles.”

"L'Allemagne mérite mieux que sa 14e place mondiale."

Doit-on s’attendre à du changement dans le 11 de base ou allez-vous écouter vos joueurs qui veulent enchaîner ?

”On verra ce mardi matin si la récupération de tout le monde a été bonne, s’ils sont frais. Mais il y aura six changements possibles, dans ce match, donc je pourrai aussi amener du sang frais à la pause.”

Est-ce le bon moment pour affronter l’Allemagne, 14e au classement FIFA, avec quelques absents en prime ?

”Ils sont 14es ? Vous trouvez qu’ils méritent la quatorzième place mondiale ? Non, honnêtement, quand je vois la façon dont ils ont joué à la Coupe du monde, je ne crois pas. Il leur a juste manqué la finition. J’avais vu que leurs 'Expected goals' (NdlR : les buts attendus au regard de la qualité des occasions) étaient quasiment de 10… soit le meilleur total des équipes du tournoi devant la France. Ça en dit long. Quant aux absents, je ne suis pas sûr que jouer contre Gnabry plutôt que Havertz soit une bonne chose.”

"Revenir en Allemagne, c'est une belle histoire."

À titre personnel, qu’est-ce que cela vous fait de revenir en Allemagne ?

”C’est particulier, c’est sûr. Je suis arrivé dans ce pays à l’âge de 2 ans. Ma famille et mes amis vivent ici. C’est une belle histoire de rejouer directement contre l’Allemagne… d’un autre côté, je dois bien dire que si j’avais pu décider, je n’aurais pas choisi de jouer ici, contre un tel adversaire après seulement trois sessions d’entraînement.