Le sélectionneur allemand lève un coin du voile sur le onze de base qui affrontera la Belgique mardi soir

Ce match face à la Belgique fait figure de premier grand test pour une équipe où souffle un nouveau vent puisque onze Mondialistes n'ont pas été repris. Flick aborde cela avec beaucoup de prudence : “La Belgique, ce sera un adversaire d’un autre calibre que le Pérou. Il y a un nouveau sélectionneur, quelques nouveaux joueurs. C’est un opposant costaud. Au niveau footballistique, il s’agit d’une des meilleures équipes d’Europe. Ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence en un-contre-un. Ils sont compacts, défensivement parlant et savent comment gérer le pressing adverse. Oui, ce sera un bon test pour nous permettre de nous évaluer.”

Kehrer et Gnabry seront là

Flick devra composer sans du beau monde. Outre Neuer, blessé de longue date, il a dû renvoyer chez eux Kai Havertz (grippé) et le défenseur Nico Schlotterbeck (cuisse), deux joueurs qui étaient titulaires face au Pérou et avaient été intéressants puisque Havertz était à la base des deux buts des siens et que Schlotterbeck, en plus de livrer un match défensivement abouti, a obtenu un penalty… loupé par Havertz.

Le suspense n’est pas de mise concernant leur remplacement. Pour Schlotterbeck, en défense centrale, ce sera Thilo Kehrer. L’ex-défenseur central du PSG, aujourd’hui à West Ham, a suppléé Schlotterbeck lorsqu’il est sorti du terrain samedi et son sélectionneur a déjà annoncé ce mardi qu’il débuterait.

Idem pour la ligne médiane où ce sera le Bavarois Serge Gnabry, qui a remplacé Timo Werner samedi, qui est pressenti comme titulaire à la place de Havertz.

Enfin, Flick avait déjà annoncé que ter Stegen serait dans les buts pour les deux matchs amicaux en l’absence de Manuel Neuer, blessé.