La défense des Diables passe au crash test allemand : “On pourrait déjà avoir la base de l’Euro 2024”

Theate est-il une solution d’avenir comme back gauche ?

Ce n’était pas une découverte totale pour Arthur Theate. Avec Ostende, il avait déjà joué comme back gauche dans une défense à quatre lors d’un déplacement à Malines, alors entraîné par Wouter Vrancken. Avec un succès (0-1) à la clef. Mais le voir à cette position vendredi en Suède était une surprise quand même. “Il y a eu des critiques sur son placement défensif, mais j’ai aimé sa prestation, explique Staelens. Il doit encore prendre ses marques, mais cela avait été pareil avec Jan Vertonghen quand Marc Wilmots l’avait décalé à gauche. Je trouve qu’on a une solution avec Theate, même s’il aura un vrai test mardi en Allemagne. Le problème, c’est que je ne vois personne d’autre que lui. On a donc une solution sur la durée, à mes yeux. Theate pourrait accumuler les caps rapidement. On aurait sans doute plus de profils qui conviendraient à une défense à trois, mais je trouve que Tedesco doit conserver son système à quatre. Cela a bien marché et c’est une bonne base de travail.”

Faut-il construire sur le duo axial Vertonghen-Faes ?

On savait que Vertonghen jouerait pour la première de Tedesco, grâce à son expérience. Mais qui serait son complément entre Zeno Debast, son partenaire en club, Sebastiaan Bornauw, qui fait une bonne saison dans la Bundesliga chérie par le sélectionneur, et Wout Faes, titulaire indiscutable en Premier League ? C’est finalement le joueur de Leicester qui a été l’élu parmi les trois garçons formés à Anderlecht. “Un bon choix, le duo a bien fonctionné, analyse Staelens. Ils ont été complémentaires. Ils ont des qualités tous les deux, mais j’ai surtout senti qu’ils avaient très bien communiqué. On n’aurait pas pu imaginer qu’ils jouaient leur premier match ensemble. Tedesco a d’autres choix, mais je suis partisan de construire avec cette paire-là maintenant. Et donc de la reconduire en Allemagne ce mardi. Si ça marche encore, ça pourrait déjà être la base de notre défense au prochain Euro. On ne peut pas parler de duo pour des années vu l’âge de Vertonghen, mais ce serait un bel alliage. Par contre, il faudra quand même impliquer les autres défenseurs centraux à un moment ou à un autre. Mais si on a déjà des certitudes sur la paire Vertonghen-Faes, ça permettra de faire des tests plus tard.”

À lire aussi

Onana peut-il rester une bonne sentinelle ?

Amadou Onana avait brillé comme milieu relayeur pendant la Coupe du monde, où il est resté l’une des rares satisfactions belges. Mais Tedesco a choisi de le placer comme sentinelle, une position plus stricte qui ne permet pas au médian d’Everton de lâcher les chevaux. “C’est vrai qu’il peut apporter quelque chose offensivement, mais je l’adore comme numéro six, juste devant la défense, s’enthousiasme Staelens. Quelle puissance ! Il gagne tellement de duels, c’est impressionnant. Avec son impact, je le laisserais à cette position à l’avenir. Maintenant, il doit encore progresser dans certains aspects du jeu, comme la qualité et l’assurance des passes. Il peut faire peur à certains moments, mais il ne faut pas oublier son jeune âge non plus. Laissons-lui le temps de grandir comme sentinelle. Ce qui serait parfait, c’est de lui trouver un complément dans un triangle au milieu. Un triangle où la pointe serait occupée par De Bruyne, évidemment. Si tu mets un garçon comme Youri Tielemans à côté d’Onana, tu pourrais trouver une alternance. Si l’un accompagne le mouvement offensif, l’autre reste. On pourrait avoir la frappe et la vision du jeu de Tielemans à certains moments en zone offensive. La puissance d’infiltration et le jeu de tête d’Onana à d’autres. Ce serait une sacrée arme pour Tedesco.”