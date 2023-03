"Le coach a dit qu'il était fier de nous" : les Diables ravis après la victoire face à l'Allemagne

Carrasco : "Le coach nous a dit qu'il était fier de nous, fier du premier rassemblement. Il trouve ça dommage de déjà nous laisser partir car il aime travailler avec nous. On a nouvelle équipe avec beaucoup de jeunes qui montrent beaucoup d'envie en match, aussi aux entrainements. Chaque coach a sa méthode, Martinez avait sa propre stratégie. Le nouveau coach veut qu'on aille chercher l'adversaire haut, qu'on aille presser et qu'on n'ait pas peur de défendre homme contre homme."

À lire aussi

De Bruyne : "Elle est importante cette victoire pour nous, on n'a pas gagné face à l'Allemagne depuis très longtemps. L'Allemagne reste une grande équipe. La première demi-heure était très très bonne, mais c'était un peu plus difficile par la suite. Il y a eu des choses moins bonnes, mais c'est important pour apprendre. On s'est battu pour le gagner, c'est quelque chose de positif pour l'équipe. Il y a eu certains manques par moment mais c'est normal, on n'a eu qu'une semaine ensemble pour travailler."

Theate : "J'ai l'habitude de jouer dans une défense à quatre à Rennes, même si je ne joue pas à gauche normalement. Je resterai à ce poste si le coach a besoin de moi. On a montré qu'on avait le niveau et qu'on a fait de bonnes choses pendant ce rassemblement. Le chemin est encore long et on doit l'aborder avec beaucoup d'humilité, mais on a déjà hâte de se retrouver au mois de juin."

À lire aussi

Mangala : "On forme un bon duo avec Onana, on se connait, car on évolue tous les deux dans le championnat anglais. J'essaye d'être performant et de m'installer dans cette équipe. Il y a beaucoup de jeunes, c'est un bon signal pour nous. On doit continuer à travailler, car il y a une belle concurrence. Le coach nous donne de la confiance et c'est important pour nous de la sentir."