Lionel Messi prêt à retourner au Barça ? “Il a 50 % de chances de revenir en Catalogne”

Parti en mauvais termes de son club de cœur en 2021, le septuple Ballon d’or serait prêt à enterrer la hache de guerre avec le président Joan Laporta. D’après Catalunya Radio et dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, le président du club blaugrana devrait, pour la deuxième fois, rencontrer le père et agent du joueur dans les prochains jours. L’objectif de cette rencontre ? Faire revenir l’Argentin dans la ville de Gaudi dès cet été. L’Argentin serait d’ailleurs régulièrement en contact avec Xavi, actuel entraineur du club culé et ami de l’attaquant de 35 ans.

Des rumeurs qui vont dans le sens des déclarations tenues sur Twitch par son ancien coéquipier en sélection et ami proche Sergio Agüero. “Il a 50 % de chances de retourner au Barça. Je pense que Leo devrait prendre sa retraite en Catalogne. Barcelone est sa maison, il doit terminer sa carrière ici. Laporta doit faire un effort pour ramener Leo”.

Alors que le Camp Nou accueillait la finale de la Kings League, les 90 000 supporters n’ont pas hésité à scander le nom de la Pulga, rendant explicite la volonté du peuple blaugrana de voir son prodige revenir à la maison.

Si le PSG souhaite prolonger sa star, la MLS et l’Arabie saoudite veulent également s’offrir les services de Messi. Actuellement en Argentine où il enchaîne les hommages après avoir offert la troisième étoile aux siens, le capitaine de l’Albiceleste n’est certainement pas contre réitérer cet amour des fans. Un amour qu’il n’a pas dans la capitale française, et qu’il retrouverait là où il a tout gagné.