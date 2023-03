”Des Belges sans pitié”, “Ça fait mal”, “L’optimisme renaît” : la presse internationale séduite par la performance des Diables rouges

En Allemagne, on analyse la rencontre en deux temps : 35 minutes complètement ratées lors desquelles les Belges ont étouffé les Allemands, puis après les changements d’Hansi Flick, du mieux malgré la défaite : “Après un départ raté, la Mannschaft ne parvient pas à revenir au score face à la Belgique”, écrivait ainsi le magazine sportif Kicker, “Après seulement neuf minutes, la Mannschaft était menée 2-0 contre la Belgique. Mais un changement de système a apporté des améliorations qui n’ont pas été récompensées malgré une augmentation significative des performances”.

”Tedesco a réussi ses débuts et a vu une solide première période de son équipe contre une équipe allemande complètement dépassée”, écrivait encore le média allemand encore sous le choc du début de match complètement manqué de ses joueurs. “L’équipe allemande a montré ses limites dans les 30 premières minutes face à une équipe belge sans pitié. Le match aurait déjà dû être plié, il aurait dû l’être”, expliquait encore Kicker qui précisait que les Allemands ont perdu pour la première fois en amical depuis 5 ans, soit une série de 13 matchs sans défaite.

De son côté, le tabloïd Bild était encore plus cash : “Hansi, ça fait mal !”, titrait ainsi le journal allemand. “Pfiou ! L’Allemagne s’est fait balader pendant une mi-temps par la Belgique à Cologne. Le 2-3 est finalement flatteur et cette rencontre atténue l’optimisme pour ce premier rassemblement de l’après Coupe du monde.”

”Les 35 premières minutes étaient incroyablement mauvaises”, écrivait encore Bild qui félicite également les joueurs belges pour leur rencontre, “c’est la plus grande performance de ces dernières années qu’une équipe allemande ait eue à vivre dans son propre stade. Il n’y avait aucun signe de volonté, de passion ou de force dans les duels. La Belgique aurait pu facilement mener 4-0."

Les Diables rouges ont fêté la victoire en Allemagne avec leurs supporters. ©VKA

"La pire chose que j’ai vue dans ma longue carrière”

Malgré la “déception” de la défaite, le quotidien berlinois Die Welt préfère pointer les choses positives de la rencontre : “L’Allemagne travaille, l’Allemagne se bat et au final perd encore 2-3 contre la Belgique ! La faible première demi-heure de l’équipe nationale a trop pesé. Mais si l’Allemagne peut empêcher le scénario de la première demi-heure, il y a un grand potentiel dans cette équipe. C’est un gros 'si', cependant. Nous sommes curieux de voir la suite !”

Sur la radio RTL, l’ancien champion du monde Lothar Matthäus a été moins tendre pour la Mannschaft : “Regardons les 35 premières minutes : ce que l’Allemagne a produit est la pire chose que j’ai vue dans ma longue carrière”, a explosé l’ancien milieu de terrain, “ils n’ont pas pesé dans les duels, ils ont laissé jouer les Belges et ont été menés logiquement 2-0. Heureusement, à partir de la 30e minute, c’était beaucoup mieux.”

Avec deux assists et un but, Kevin De Bruyne a été le grand artisan de la victoire belge face à l'Allemagne.

Au vu de la rencontre, le Süddeutsche Zeitung n’est pas non plus optimiste sur les chances de son équipe de briller lors de son Euro dans un an et demi, estimant également que “l’Allemagne a atteint ses limites”.

La presse européenne sous le charme des Diables

Dans le reste de l’Europe aussi, la victoire des Diables rouges en Allemagne a fait parler : “De Bruyne guide la Belgique de Tedesco”, titrait ainsi le journal L’Équipe, précisant que “la star de Manchester City s’est régalée avec deux passes décisives et un but qui a scellé un succès historique.”

”Domenico Tedesco ne pouvait pas mieux commencer son mandat sur le banc de la sélection : capables de changer de schéma tactique en cours de match, les Diables Rouges intègrent parfaitement les principes du nouveau sélectionneur qui peut seulement regretter leur manque d’efficacité”, ajoutait encore le quotidien français qui précisait également que le sélectionneur allemand Hansi Flick “ne manquait pas de boulot” en vue de l’Euro 2024.

En Espagne, si la presse sportive parle en long et en large de l’humiliation de la Roja face à l’Écosse (2-0), elle est également revenue sur le succès des Diables rouges et mettant en exergue le show KDB, décisif à trois reprises : “La Belgique met en lumière les faiblesses de l’Allemagne avec un De Bruyne spectaculaire”, a ainsi titré Marca, “l’ère Tedesco continue de passionner les Belges. Les sentiments, très positifs, invitent à l’optimisme dans une équipe belge qui veut renaître après la déception du Mondial 2022”.

”Quatre mois seulement après avoir été éliminée en phase de poules de la Coupe du monde au Qatar, l’Allemagne a de nouveau fait naufrage lors de son deuxième match amical de l’année”, a de son côté pointé AS, “Emmenés par un De Bruyne impérial, les Red Devils se sont imposés 2-3 grâce à une première mi-temps onirique où, par moments, ils sont venus passer au-dessus de l’équipe de Flick. L’Allemagne a réagi dans la seconde, mais c’était trop tard.”

”La Belgique a surclassé son adversaire en première mi-temps et a rapidement pris les devants”, a expliqué brièvement BBC Sport qui a pointé la performance trois étoiles de Kevin De Bruyne.