Des records, des grosses surprises et des révélations : tout ce qu’il ne fallait pas louper du début des éliminatoires pour l’Euro 2024

2 – À la recherche d’un souffle nouveau pour son attaque, Roberto Mancini est allé chercher le jeune Mateo Retegui en Argentine. Le joueur de 23 ans, qui parle à peine italien et a toujours vécu en Argentine, a profité de ses racines familiales (via son grand-père) pour devenir la nouvelle coqueluche de l’Italie. Buteur contre l’Angleterre (1-2) puis à Malte (0-2), Retegui est devenu le quatrième international italien à marquer deux fois lors de ses deux premiers matchs, après Riccardo Orsolini (2020), Enrico Chiesa (1996) et Giorgio Chinaglia (1972).

3 – Avec son triplé en Suède (0-3), Romelu Lukaku a enregistré son troisième triplé chez les Diables rouges, égalant le record de Robert De Veen. Par ailleurs, Johan Bakayoko est devenu le premier joueur depuis Jordan Lukaku (en octobre 2015) à délivrer un assist pour son premier match avec les Diables. C’était sur le troisième but de Romelu. Et on ne s’en lasse pas !

4 – Vendredi, la France a donné une petite leçon aux Pays-Bas (4-0). Les Oranje n’ont perdu un match par au moins 4 buts d’écart que deux fois au cours des soixante dernières années. Deux fois au Stade de France face aux Bleus… La dernière fois, c’était le 31 août 2017 (4-0).

5 - Le Danemark s’est trouvé un nouveau buteur vedette cette semaine. En plus d’être devenu le plus jeune Danois à inscrire un triplé depuis Michael Laudrup (à 19 ans, en 1983), Rasmus Højlund (20 ans) a tout simplement marqué l’intégralité des buts de son équipe durant ces deux premiers matchs. Trois contre la Finlande (3-1) et deux dans la défaite au Kazakhstan (3-2). Le voilà inévitablement seul en tête du classement des buteurs de ces éliminatoires, devant Scott McTominay (4) et Cristiano Ronaldo (4).

9 – La Belgique ne peut évidemment pas faire partie de ce club select puisqu’elle n’a disputé qu’un match de qualification, mais seules neuf nations ont enregistré un 6 sur 6 : l’Écosse (groupe A), la France (groupe B), l’Angleterre (groupe C), l’Autriche (groupe F), la Serbie (groupe G), la Slovénie (groupe H), la Suisse et la Roumanie (groupe I), ainsi que le Portugal (groupe J).

10 – Avec leurs résultats face au Liechtenstein (4-0) puis au Luxembourg (0-6), les Portugais de Roberto Martinez possèdent pour le moment la meilleure attaque : 10 buts. Et aucun encaissé.

Roberto Martinez et CR7 ont fait le job. (BELGA PHOTO BRUNO FAHY)

32 – Battu ce mardi soir en Écosse (2-0), Luis de la Fuente est devenu le premier entraîneur à perdre son premier match à l’extérieur en tant que sélectionneur de l’Espagne, depuis Vicente Miera en septembre 1991.

36 – Contre l’Irlande, Olivier Giroud est devenu, à 36 ans et 178 jours, le joueur de champ le plus âgé à évoluer avec l’équipe de France au XXIe siècle, devant Lilian Thuram (36 ans et 164 jours).

39 – Cela faisait trente-neuf ans (en septembre 1984) que l’Écosse n’avait plus battu l’Espagne. C’est aussi la première fois depuis l’Euro 2016 contre l’Italie (0-2) que la Roja perd un match avec

41 – Le joueur de Gibraltar Lee Casciaro (41 ans et 179 jours) est devenu lundi face aux Pays-Bas le joueur le plus âgé à disputer une rencontre de qualifications pour l’Euro. Il a ainsi fait mieux que Zlatan Ibrahimovic (41 ans et 172 jours), qui avait fait tomber le record du gardien italien Dino Zoff (41 ans et 90 jours) jeudi contre la Belgique.

Lee Casciaro face aux Pays-Bas. (Photo by JOHN THYS / AFP) ©AFP or licensors

50 – Record un peu inquiétant des Pays-Bas qui ont tenté 50 tirs lundi soir face à Gibraltar (une première depuis qu’Opta collecte ces données en 2013). Mais seuls trois ont terminé au fond des filets adverses (3-0).

55 - Jeudi contre l’Italie, Harry Kane est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions. Le capitaine de l’Angleterre a amélioré sa marque dès dimanche pour porter son total à 55 buts.

115 – Les joueurs du Kazakhstan ne sont toujours pas redescendus de leur petit nuage depuis dimanche. La 115e nation du classement Fifa a probablement réussi le plus bel exploit de son histoire en faisant tomber le Danemark, demi-finaliste du dernier Euro. Le tout dans un scénario incroyable : le Danemark a longtemps mené 0-2, puis les Kazakhs ont renversé la situation en l’espace de 16 minutes (73e, 86e et 89e), avec notamment un but sensationnel d’Askhat Tagybergen, pour l’emporter 3-2.

147 - Pour ses débuts en équipe nationale, l’Espagnol Joselu a marqué seulement 147 secondes après sa montée au jeu. L’attaquant de 32 ans et 363 jours en a profité pour devenir le joueur le plus âgé à marquer lors de ses débuts avec l’Espagne depuis septembre 2006. Puis avec son doublé quelques instants plus tard, il est devenu le premier remplaçant à marquer un doublé pour ses débuts avec la Roja.

198 – Avec ses deux matchs disputés, Cristiano Ronaldo a battu le record mondial d’apparitions en sélection nationale. Le voilà à 198 sélections, soit deux devant Bader Al-Mutawa (Koweït).