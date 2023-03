”Sa saison commence maintenant”: la forme de Romelu Lukaku avec les Diables fait rêver l’Inter Milan

Big Rom' a profité de la fenêtre internationale pour se refaire une santé. Un peu comme Eden Hazard qui venait respirer un petit coup avec la liquette nationale entre ses périodes d’errance madrilènes. Si son triplé face à la Suède pouvait être encore imputé à la qualité de l’adversaire pour les mauvaises langues, sa bonne prestation contre l’Allemagne a vraiment de quoi rassurer. Surtout en Italie où on commençait à douter sérieusement de la possibilité que l’attaquant retrouve son meilleur niveau.

La Gazzetta dello Sport pense que cette double prestation va permettre à l’attaquant de se relancer du côté de l’Inter. “Lukaku a envoyé un message sans équivoque : il revient à son meilleur niveau et les matchs joués avec la Belgique lui ont fait beaucoup de bien au moral”, estime le journal. Et c’est bien ce qui manquait au colosse pour se retrouver.

Physiquement, il n’a plus manqué une rencontre sur blessure en Serie A depuis le 14 janvier et une inflammation au genou. Cela fait donc plus de deux mois qu’il ne s’est pas retrouvé à l’infirmerie. Pendant ce laps de temps, les Nerazzurri ont semblé vouloir le préparer pour la double confrontation en Ligue des champions contre Porto. S’il a marqué au match aller, il a commencé ces deux rencontres sur le banc de touche. Tout simplement parce qu’il n’était pas assez performant. Bref, Romelu Lukaku avait besoin d’un déclic. Ces quatre buts en deux matchs pourraient bien en constituer un. “Au centre d’entraînement, il n’a pas pris de vacances. Il a même effectué beaucoup de travail supplémentaire pour améliorer sa condition physique qui était précaire lors de sa dernière blessure. Mais changer d’air et transpirer sous les ordres du nouvel entraîneur Tedesco et son staff lui a donné un grand coup de pouce.” De quoi faire saliver les supporters intéristes.

Le système à l’Inter l’empêche-t-il de performer?

Bonne nouvelle pour Big Rom': il peut encore sauver sa saison milanaise. Si le Scudetto est promis au Napoli, l’Inter est toujours en lice en Ligue des champions. Le club affronte Benfica qui partira avec un léger avantage. Mais l’espoir est évidemment permis pour rejoindre les demi-finales.

Big Rom' a certainement coché les 11 et 19 avril dans son agenda. Pour la Gazzetta, l’attaquant est déterminé à retrouver son meilleur niveau. “Cet après-midi (NDLR ce mercredi), il sera à la Pinetina pour une séance d’entraînement de décrassage. Bien que Big Rom' ne ressente pas cette fatigue et va voler sur les ailes de l’enthousiasme. Désormais, il a l’impression que sa vraie saison commence maintenant.”

Reste désormais à trouver la bonne formule. Le système des Diables rouges est taillé sur mesure pour le molosse. Avec KDB derrière lui, il dispose d’un sniper qui le trouve à merveille et ne rate presque jamais sa cible. En tant que seule pointe, il peut aussi se déplacer où il le souhaite et ne doit pas partager les espaces. Soit il évolue en pivot pour faire avance le bloc, soit il fait reculer l’équipe adverse en s’engouffrant dans les brèches avec sa force physique qui le caractérise.

La Gazzetta estime que le système de Inzaghi ne lui permet peut-être pas de jouer comme il le souhaite. “Lautaro ne lui vole-t-il pas les espaces qu’il veut ?”, questionne le quotidien rose. “C’est possible. Lors de l’année du Scudetto, ils étaient parfaitement complémentaires grâce à l’apport de Hakimi et Perisic qui volaient sur les flancs pour donner de la largeur. Ce qui obligeait les adversaires à écarter tellement leur ligne que Big Rom et le Toro ne se marchaient jamais sur les pieds. Sous Inzaghi, le danger vient moins des latéraux et les adversaires blindent leur milieu pour contrer cette équipe. Mais si le grand Rom' retrouve son niveau de l’époque…”

Si c’est le cas, tous les rêves seront permis pour l’Inter Milan. Mais Romelu Lukaku n’a plus tellement le temps de rêvasser. Il doit désormais prouver. Parce qu’à la fin de la saison, il retournera à Chelsea avant de commencer de nouvelles négociations pour revenir dans la Botte. Et une bonne fin d’exercice lui donnerait beaucoup plus d’arguments pour poursuivre son aventure milanaise.