En janvier, Daniel Riolo n’avait pas ménagé le coach, pourtant finaliste de la Coupe du monde, notamment à propos de l’affaire Benzema. “Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu’il manie parfaitement”, avait-il déclaré. Il avait aussi estimé que “Noël Le Graët (NDLR l’ancien président de la Fédération) est le pantin de Deschamps”. Il avait expliqué ceci juste après les propos polémiques de l’ancien président de la FFF sur Zinedine Zidane. “Je ne l’aurais même pas pris au téléphone”, avait-il déclaré à l’époque. Ce qui avait provoqué un tollé en France et accéléré, en partie, le C4 du big boss du football français. “Si t’étais un joueur petit et juste un porteur d’eau, personne n’y peut rien. Contente-toi de ce que tu as eu sans déverser la haine sur les autres”, avait encore invectivé Riolo.

Le sélectionneur a donc déposé plainte au tribunal judiciaire de Paris, avec constitution de partie civile, selon une source proche du dossier citée par l’AFP. L’avocate de l’ex-international français a déjà réagi à propos des déclarations de l’homme qui officie sur RMC. “Didier Deschamps n’a aucun problème avec la critique, même acerbe, mais là, il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. M. Riolo dit de lui que c’est un manipulateur, un menteur, ce sont des propos insupportables.” Par ailleurs, elle a dénoncé un “acharnement permanent” du journaliste.

Visiblement, ces critiques n’ont pas perturbé le groupe France. Après la Coupe du monde, les Bleus se sont imposés en démonstration contre les Pays-Bas (4-0) et plus difficilement en Irlande (0-1).