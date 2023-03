”C’était une décision difficile à prendre, car je me suis toujours engagé avec beaucoup d’enthousiasme et j’ai pleinement confiance dans la direction que prend le club. J’ai deux équipes qui me tiennent à cœur : le RSCA et ma famille. Ma famille a un peu plus besoin de moi aujourd’hui”, a-t-il expliqué dans le communiqué du club, remerciant Anderlecht pour la chance qui lui a été donnée.

S’il n’encadrera plus l’équipe première, Boeckx pourrait rester à Anderlecht dans un autre rôle. Le club explique par ailleurs être déjà en négociation avec son successeur qui devrait prendre place très prochainement.