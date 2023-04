Ostende – Standard: les Côtiers vont mieux et réduisent la marque (DIRECT, 1-3)

Mais malgré ce partage décevant, il a bien décidé de reconduire le même onze de base face à Ostende.

Le début de match est à sens unique pour les Rouches. Après dix minutes, les hommes de Ronny Deila menaient déjà 0-2. Le premier but est dû en grande partie à la défense ostendaise qui a très mal géré un ballon en cloche de Noah Ohio. L'attaquant du Standard était lui-même à la conclusion du second but rouche quelques instants plus tard après une magnifique contre-attaque initiée par Zinckernagel et Alzate.

Les Ostendais tentait de réagir mais hormis sur un centre de McGeehan bien dégagé par Bodart des poings, ils étaient inexistants. En revanche, les Rouches étaient chirurgicaux et à la 18e minute de jeu, Fossey plantait déjà le 0-3 sur coup de coin.

C'était trop facile pour les Liégeois. Et les Rouches ont commencé à prendre le match à la légère, à reculer et à perdre trop de ballons. Avec un peu plus d'envie, les Ostendais commençaient (enfin) à rentrer dans leur rencontre avec plusieurs petites opportunités avant de finalement réduire la marque grâce à Arase sur une contre-attaque éclair initiée par Ndicka.