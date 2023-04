Dans son traditionnel 3-5-2, Ozornwafor prend la place de Marcq, suspendu. Kayembe est en revanche laissé au repos après avoir beaucoup enchaîné et un rassemblement avec le Congo qui ne l'a pas aidé à prendre du repos. Andreou remplace l'infortuné Boukamir dans l'axe.

En début de match, les Zèbres avaient le contrôle du ballon et créaient le premier danger avec Bayo qui ratait son face-à-face avec Bolat. Deux minutes plus tard, les Campinois ouvraient la marque sur leur première occasion de la partie. Le centre profond de Jordanov surprenait la défense carolo alors qu'au second poteau se trouvait Fixelles dont la tête filait dans le but d'un Koffi trop passif.