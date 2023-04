Genk s'impose 2-1 face à OHL et compte six points d'avance sur l'Union

Pour mettre fin à une récolte de points assez modeste (6 points sur 18), les Genkois ont directement pris les Louvanistes d'assaut avec notamment un remuant Trésor. Bien qu'il se soit montré très appliqué, le meilleur donneur d'assists du championnat a manqué son contrôle lorsque Bilal El Khannouss l'a isolé devant Valentin Cojocaru (17e). Les Limbourgeois ont ouvert la marque sur un envoi de Paintsil contre le poteau. Comme OHL n'est pas parvenu à dégager le ballon, Heynen en a profité pour marquer le jour de son jubilé (23e, 1-0). Annulé dans un premier temps pour hors-jeu préalable, le but a été accordé par Jan Boterberg sur conseil du VAR. Le Racing a continué à presser la pédale des gaz mais Daniel Munoz a manqué sa reprise au second poteau (31e) et un tir de Paintsil a été repoussé en corner par Cojocaru (42e).

À la reprise, OHL s'est affiché un peu plus haut sur la pelouse. Cela n'avait pas généré d'action significative quand Mario Gonzalez s'est retrouvé seul devant le but. Alors que l'Espagnol avait manqué l'égalisation, le VAR a alerté l'arbitre, qui a accordé un penalty transformé par Thorsteinsson (56e, 1-1). Les visités sont repartis de l'avant. Après les ratés d'Aly Samatta (65e), d'Yira Sor (74e) et coup sur coup de Paintsil et Ait El Hadj (84e), Trésor leur a donné la victoire sur coup franc magistral (87e, 2-1).