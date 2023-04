”J’ai atteint la barre que je visais” : Loïs Openda dépoussière l’histoire de Lens et file vers David et Mbappé

”Jusqu’ici, je n’avais jamais dit combien de buts je voulais marquer cette saison, a réagi, tout sourire au micro de Canal +, le Diable rouge de 23 ans après son but décisif de la tête (0-1). Mais voilà, je m’étais mis une limite à quinze. Je suis fier d’atteindre cette barre. À moi maintenant de viser plus haut.”

Cette barre est symbolique pour les objectifs individuels du joueur, mais historique pour son club. Aucun Lensois n’avait marqué autant en Ligue 1 depuis Roger Boli en 1993-1994 (20 buts). Et aucun Lensois n’avait atteint un tel total pour sa première saison au club depuis Teitur Thordarson en 1981-1982 (19).

Au classement des meilleurs buteurs de la saison en Ligue 1, Loïs Openda s’approche désormais du podium, en devançant notamment Lionel Messi et Neymar (13 buts). Désormais, seuls Balogun (17), Lacazette (17), Ben Yedder (17), David (19) et Mbappé (19) le devancent.

guillement "On montre nos ambitions pour la fin de la saison."

Nul doute que l’ancien Brugeois continuera à marquer, pour amener Lens le plus haut possible. Après 29 journées, les Sang et Or sont tous simplement virtuellement qualifiés pour la Ligue des champions grâce à leur deuxième place et leur différence de buts positive sur l’OM.

”On doit avoir une énorme motivation parce qu’il reste neuf matches qui devront se jouer à fond, pense Openda, qui a montré toute sa détermination face aux Rennais, en se prenant notamment le bec avec… Arthur Theate. On montre nos qualités mais aussi nos ambitions pour la fin de la saison. On vise le plus haut.”

De leur côté, les Bretons tombent à la 6e place, hors des places européennes. Malgré un bon Theate et la montée de Jérémy Doku en fin de match. “C’est une mauvaise opération, a pesté Theate. Mais on va défendre cette 5e place. On doit faire le boulot lors des neuf prochains matches avec des rencontres face à des concurrents directs.”