Quand Saelemaekers se prend pour Messi avec un but venu d’ailleurs : “C’était déjà arrivé à l’entraînement, mais jamais en match”

”C’est première fois que je marque un but comme ça, a souri l’ancien Anderlechtois au micro de DAZN. C’était déjà arrivé l’entraînement, mais jamais en match. Quand le ballon est venu vers moi, j’ai vu qu’il y avait de la place et comme il n’y avait que Giroud avec moi, je me suis dit 'j’y vais seul'. Ça s’est bien passé cette fois.”

En célébrant ce but qui pourrait même rendre jaloux Lionel Messi, Alexis Saelemaekers a tout de suite montré l’écusson du Scudetto (NdlR : porté par le champion en titre) brodé sur son maillot. “Ces derniers mois, les gens ont oublié qui nous étions, peut-être parce que nous faisions moins bien. Il était important de montrer que nous sommes toujours champions d’Italie et nous le resterons jusqu’à la fin de cette année.”

guillement "C'était important pour nous de renforcer la confiance."

Cette splendide victoire à Naples (0-4) ne permettra pas aux Rossoneri de revenir dans la course pour le titre – puisque les Napolitains conservent 20 points d’avance -, mais elle a eu le don de leur rendre confiance dans cette répétition générale de la Ligue des champions. Les 12 et 18 avril prochain, les Milanais et les Napolitains se retrouvent en effet pour une place en demi-finale.

”C’était important de commencer cette série de trois matchs (contre Naples) par une victoire, se motive Saelemaekers. C’était important pour nous de renforcer la confiance, mais nous savons que les soirées de Ligue des champions sont des soirées spéciales. Il faut oublier ce résultat, on le prend pour de la confiance mais on l’oublie avant ces deux défis. On va travailler dur pour ces matchs de Ligue des Champions.”