Messi : quand le dieu du football est sifflé par ses supporters

D’une façon globale, depuis son arrivée à Paris en 2021, il n’a jamais réellement répondu à l’attente. Quelques éclairs, ici ou là. Mais sans plus. Un peu comme s’il n’avait jamais adhéré au club, à la ville, au pays. Un peu comme s’il s’était trompé d’adresse. Un peu comme s’il n’avait jamais réellement rompu avec le Barça, la maison de ses amours. Il se chuchote que le septuple Ballon d’or, âgé de 35 ans, pourrait rejoindre la saison prochaine CR7 en Arabie saoudite ou s’exiler dans le championnat US de soccer, du côté du Miami de David Beckham. On parle aussi d’une possible réconciliation avec le président du Barça Joan Laporta qui l’avait maladroitement invité à prendre la porte du Camp Nou. En attendant, il lui reste encore quelques mois à tenir dans sa prison dorée de Neuilly, quitte à se boucher les oreilles lors de ses passages du côté de la Porte de St-Cloud…