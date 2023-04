Incidents racistes avec Lukaku : quelle sanction pour la Juventus et... le Diable rouge ?

Ce jeudi, la Gazzetta annonce que ces incidents ne devraient pas nécessiter une enquête supplémentaire. "Seul le verdict est attendu", commence le quotidien rose. "Les inspecteurs fédéraux ont tout vu. Le juge sportif Gerardo Mastrandrea devrait donc disposer aujourd'hui de tous les éléments pour prendre une décision sur la demi-finale de Coppa Italia entre la Juventus et l'Inter, qui a été très disputée. Il ne devrait pas y avoir besoin d'investigations supplémentaires", a expliqué le parquet fédéral dans un communiqué.

Pour nos confrères, pas de doute possible : les cris racistes à l'encontre du Diable rouge entraîneront une sanction. Reste à savoir s'il s'agira d'une amende, d'une interdiction de stade ou d'une élimination. Pour alléger une éventuelle réprimande, la Vieille Dame dispose de quelques leviers d'actions. Notamment si le club collabore activement avec la police pour identifier les responsables de ces actes. La Juve a déjà donné toutes les images caméras du stade pour que l'enquête puisse avancer.

Cuadrado risque gros, Lukaku tout de même suspendu ?

En plus du club et des supporters en tant que tel, les protagonistes risquent évidemment une sanction. Seul buteur pour la Vieille Dame, Cuadrado s'est également tristement distingué par un coup de poing adressé à Handanovic. "Un comportement violent" est plus durement sanctionné qu'un "comportement antisportif grave", il risque donc une suspension de trois rencontres.

Cependant, l'ex-joueur de Chelsea pourrait jouir d'une circonstance atténuante. Selon certaines images, on voit le gardien de l'Inter provoquer le latéral, ce qui pourrait aussi atténuer la sanction ou conduire à un élargissement des responsabilités. Dans ce second cas de figure, Handanovic écoperait de la même sanction que Cuadrado.

Enfin, il reste le cas du protagoniste central de cette mauvaise pièce de théâtre : Romelu Lukaku. Big Rom' a reçu une vague de soutien provenant du monde entier. Des Diables rouges, à la FIFA en passant par Mbappé, tout le monde a condamné les actes racistes dont il a été la victime. Mais cela ne suffira pas à éviter la condamnation de l'attaquant. "Le Diable rouge sera aussi suspendu", assure la Gazzetta. "Le rapport n'a pas annulé le second avertissement et le rouge a été enregistré. Cette expulsion entraîne automatiquement la disqualification. Lukaku ne jouera donc pas le match retour à San Siro."

En fin de rencontre, une bagarre générale a éclaté. Certains avaient affirmé qu'elle se serait poursuivie dans le tunnel et les vestiaires de l'Allianz Stadium. Version contestée par le rapport officiel. Les inspecteurs étaient présents et toutes les décisions font référence à une bagarre en fin de match, mais uniquement devant le public. "Aucun fait de violence n'a eu lieu dans le 'ventre du stade' malgré la fuite de quelques joueurs vers le vestiaire qui laissait présager du pire", termine la Gazzetta.