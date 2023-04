Infantino et Ceferin ? Tout va très bien, merci pour eux !

Les dossiers qui fâchent ne manquent pourtant pas dans les coulisses du ballon rond. Ceferin l’a rappelé dans son discours de troisième mandat, comparant les clubs rebelles souhaitant créer la fameuse SuperLigue européenne aux “loups qui se déguisent en grands-mères pour mieux vous dévorer.” Le président de l’UEFA aime, il est vrai, se positionner en garant de la morale et en défenseur des petites fédérations. Celles-là même qui le réélisent les yeux fermés. Refrain connu. Parmi ses prochains défis, il a promis de s’attaquer au fair-play financier et à la multipropriété. Il sera attendu au tournant. Mais qu’il se rassure. À l’instar de son vrai-faux ami Infantino, il peut compter sur le soutien indéfectible du Qatari Nasser al-Khelaifi, président du PSG et de l’Association des clubs européens. Les mauvaises langues disent que, dans le foot actuel, c’est une assurance tous risques !