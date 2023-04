Les Belges à l’étranger: Lukaku à l'assist mais l'Inter tenu en échec (VIDEO)

Lukaku et ses coéquipiers pourraient se faire déloger des places qualificatives pour la Ligue des Champions par l’AS Rome ou l’Atalanta lors de cette 29e journée.

Le latéral Robin Gosens a ouvert le score pour l’Inter dès la 6e minute, profitant d'une belle déviation de la tête du Diable rouge pour inscrire un joli but. Mais les Nerazzuri n’ont pas su concrétiser leur avantage et se sont fait rejoindre dans les arrêts de jeu sur le but d’Antonio Candreva.

Romelu Lukaku, qui retrouvait les terrains après sa soirée agitée contre la Juventus, a joué 85 minutes pour les Nerazzuri sans marquer, malgré de bonnes occasions. Il a tiré à côté à la 9e, a vu sa tête arrêtée par Guillermo Ochoa (45e+2) puis a touché la barre (64e). Les Interistes ont touché une autre fois le cadre sur une frappe de Nicolo Barella (49e).