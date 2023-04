Ashimeru a dû être consolé mais il croit encore à la qualification d’Anderlecht pour les playoffs : “Nous restons sur une série de 13 sur 15”

Les bras et les regards étaient baissés après la perte de la huitième place, synonyme d’accession aux Europe playoffs. Les applaudissements pour les supporters étaient moins enjoués et teintés d’une grosse part de déception. Mais l’Anderlechtois le plus frustré quand M. Visser a sifflé la fin du match était sans aucun doute Majeed Ashimeru. Le milieu cachait son visage dans son maillot, alors que plusieurs coéquipiers se sont relayés pour venir le consoler.