L’attaque mauve en panne : “On manque de qualité dans les 30 derniers mètres”

Mais dans leur situation, les Anderlechtois doivent aussi marquer. Et ça, c’est devenu très compliqué. “On a manqué de qualité dans les 30 derniers mètres, reconnaissait Riemer. On a eu la possession du ballon et le contrôle du match mais on n’a pas réussi à créer assez de danger.”

Pour la deuxième fois de suite, Anderlecht a eu moins “d’expected goal” que son adversaire (0,94 contre 1,72 pour Westerlo et 0,53 contre 1,19 pour Eupen le week-end précédent). Et finalement, prendre quatre points sur six dans ces conditions n’est peut-être pas une si mauvaise affaire.

Slimani n’aurait idéalement pas dû jouer

Dimanche, la plus grosse occasion cadrée est venue d’un centre de Debast pour la tête de Vertonghen en seconde période. Tout un symbole. Le trio Amuzu, Dreyer et Raman n’a pas pesé très lourd dimanche après-midi. Encore moins qu’à Eupen une semaine plus tôt.

Si les défauts dans la concrétisation d’Amuzu et Raman sont connus depuis longtemps, la méforme de Dreyer ces dernières semaines est plus inquiétante. Le Danois qui a coûté plus de quatre millions cet hiver reste sur deux matchs trop discrets. Parce que Slimani n’était pas là en point d’appui ? Ou parce qu’il tire la langue après avoir disputé 98 % du temps de jeu des deux derniers mois intenses. “Il est quand même passé proche d’un but et d’un assist. On ne le connaissait pas quand il est arrivé, maintenant c’est le cas”, défend Riemer.

Dreyer reçoit un traitement particulier mais il souffre aussi de l’absence d’un pivot. Le retour de Slimani, espéré comme titulaire jeudi contre l’AZ, devrait lui faire du bien. “Je dois saluer le boulot de notre staff médical qui a fait un travail remarquable avec Islam. Idéalement, on aurait voulu marquer vite contre Westerlo et ne pas encore l’utiliser mais je l’ai relancé dans les vingt dernières minutes pour essayer de forcer un résultat.”

En vain. Le retour de l’homme qui a inscrit 5 des 7 derniers buts mauves en Pro League fera quand même du bien au Sporting, avec un programme dantesque ces deux prochaines semaines (AZ, Genk, AZ et Malines).