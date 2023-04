Les chiffres du week-end : le centenaire de KDB, la réponse de Messi, les débuts d’un Belge de 17 ans, la libération d’Amallah et Matazo

2 – Dimanche à Nantes (2-2), le Diablotin Eliot Matazo a inscrit son deuxième but pour l’AS Monaco, quasiment deux ans après le premier. C’était le 9 mai 2021.

3 – Sur coup de coin, Yannick Carrasco a distillé sa 3e passe décisive de la saison avec l’Atletico. Mais sa première en Liga, pour un succès au Rayo Vallecano (1-2).

5 – C’est désormais une quasi-certitude : le FC Barcelone (qui reçoit Gérone ce lundi soir) sera champion d’Espagne. Samedi contre Villarreal (2-3), le Real Madrid a abandonné ses dernières chances avec sa 5e défaite sur ses 16 derniers matchs. Soit autant que sur ses 78 précédents matchs de Liga. En cas de succès ce soir, le Barça comptera 15 points d'avance sur le Real.

6 – La descente aux enfers se poursuit pour Leicester City et ses Belges. Battus à domicile contre Bournemouth (0-1), un concurrent au maintien, les Foxes ont concédé leur 6e défaite sur leurs sept derniers matchs. Le licenciement de Brendan Rodgers, remplacé par Adam Sadler en interim, n’a pas encore eu l’effet escompté. Le club de Tielemans, Faes, Castagne et Praet est avant-dernier (25 pts), à 2 points d’Everton, premier non relégable.

11 – Malgré l’arrivée de Frank Lampard à la tête de l’équipe, Chelsea a encore perdu, samedi à Wolverhampton (1-0). C'est la 11e défaite des Blues en Premier League cette saison. Soit plus que de victoires (10). L’équipe compte aussi plus de matchs disputés (30) que de buts inscrits (29).

17 – Lancé ce dimanche à la 88e minute par son coach John Heitinga, le jeune Belge Mika Godts – 17 ans à peine – a effectué ses grands débuts en équipe première avec l’Ajax, victorieux contre le Fortuna Sittard (4-0). L'ailier formé à Anderlecht est arrivé à Amsterdam cet hiver, en provenance de Genk.

19 – Festival d’occasions manquées dimanche dans le choc de cette journée de Premier League entre Liverpool et Arsenal (2-2). Les Reds ont tiré 19 fois depuis le grand rectangle des Gunners. Du jamais vu pour les Londoniens qui n’ont finalement encaissé que deux fois, grâce à leur gardien Ramsdale.

28 – Lionel Messi a répondu aux critiques sur son manque d’engagement samedi soir à Nice avec un but et un assist. Le voilà désormais impliqué directement dans 28 buts (14 passes décisives et 14 buts) cette saison en Ligue 1. Mieux que quiconque.

32 – Une semaine après son revers dans le Klassieker contre le Bayern, Dortmund a repris sa course en avant avec une 32e victoire (face à l’Union Berlin : 2-1) sous la direction d’Edin Terzic, à l’occasion de son 50e match de Bundesliga. Aucun coach du BVB n’avait autant gagné après 50 rencontres.

90 – Nicolas Raskin a participé à son premier Old Firm avec les Rangers. Il a même disputé les 90 minutes. Ce sont par contre les joueurs du Celtic qui l’ont emporté (3-2) pour se rapprocher du titre.

100 – En donnant l’assist du premier but d’Erling Haaland samedi face à Southampton et Roméo Lavia (1-4), Kevin De Bruyne a atteint la barre mythique des 100 passes décisives en Premier League (99 pour City, 1 pour Chelsea). Seuls Lampard (102), Rooney (104), Fabregas (111) et Giggs (162) le devancent encore. Mais le Diable rouge l’a fait en moins de matchs (237) que tout autre joueur. C’est aussi le 7e assist de KDB cette saison pour le même joueur. Du jamais vu dans l’histoire de City.