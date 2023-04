L'Union court toujours après une clean sheet : "À Leverkusen, il faudra un collectif fort qui reste en bloc"

guillement "Les décisions arbitrales sont parfois difficiles à comprendre..."

Ce penalty encaissé est d’autant plus frustrant qu’il fait perdurer une bien mauvaise série : les Bruxellois ont pris au moins un but lors de leurs huit dernières sorties en championnat. "C’est dommage surtout que c’est souvent un but par match, explique le défenseur Siebe Van der Heyden. Je ne sais pas quelle est la clé pour réussir à garder le zéro. Contre Gand, nous n’avons peut-être pas assez bien gardé le ballon dans la partie adverse et nos combinaisons n’étaient pas toujours parfaites. Dans ce cas-là, nous augmentons les chances de l’adversaire de se montrer dangereux."

L'Union a réussi à museler Gift Orban.

Si on se base sur les statistiques, le but égalisateur de La Gantoise est mérité. Sur l’ensemble du match, les hommes de Hein Vanhaezebrouck ont eu 2,5 expected goals (probabilité qu’un tir soit converti en but) contre 0,32 pour l’Union qui ne concède toutefois pas des tonnes d’occasions semaine après semaine. "La solidité défensive reste une de nos principales armes, analyse "VDH". Nous arrivons à ne pas trop concéder d’occasions tout au long d’une rencontre. Même si nous courons après une clean sheet en championnat, la défense monte sur le terrain en totale confiance. Il faudra travailler ce point-là d’ici jeudi car nous connaissons les qualités offensives de Leverkusen. Ce sera important d’avoir un collectif fort qui reste en bloc."

Van der Heyden ne croit pas si bien dire : le Bayer est actuellement une machine à marquer. Les hommes de Xabi Alonso ont inscrit 31 buts lors de leurs douze dernières sorties, soit 2,5 buts marqués par match. L’équipe est d’autant plus impressionnante que le danger peut venir de partout : sur les 15 buts marqués lors de leurs 5 dernières journées de championnat, on compte huit buteurs différents.