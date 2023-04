Pourquoi les résultats européens de l'Union, Anderlecht et Gand rapportent gros aux autres clubs belges également

Peut-on imaginer que l’Union, Anderlecht ou Gand imitera le RSCA 1990 en atteignant une finale, voire devienne le premier Belge à remporter un trophée continental depuis Malines en 1988 ? C’est tout le mal que la D1 belge leur souhaite, pour plusieurs raisons.

1. Pour le coefficient européen : une année record

23 victoires, dont sept en tours préliminaires : la Belgique est en train de vivre une saison faste au niveau de son coefficient annuel. Avec 13,4 points, notre indice est le cinquième meilleur de 2022-23, derrière l’Angleterre (19,9), l’Italie (17,6), l’Allemagne (16,4) et l’Espagne (14,4), mais devant les Pays-Bas (12,5) ou la France (12,4), par exemple. Il s’agit d’ores et déjà d’un record historique, étant entendu que d’autres saisons ont été encore plus abouties dans les années quatre-vingt, mais que l’UEFA n’a pas toujours distribué les points de la même façon.

Ce nombre, qui s’ajoute à ceux des quatre années précédentes pour former le coefficient de la Belgique, nous aidera à retrouver une place digne de notre rang dans la hiérarchie européenne. Après avoir terminé 2021-22 treizièmes, ce qui empêchera notre champion 2023 de se qualifier directement pour les poules de la Ligue des champions, nous voilà repartis vers le haut au point de terminer cette saison à coup sûr huitièmes. Cela permettra au champion 2024 d’être certain de prendre part à la rémunératrice C1, sans passer par d’hypothétiques matchs éliminatoires.

L'Union a frappé très fort contre Berlin, au retour, en s'imposant 3-0. ©VKA

Union : un coefficient déjà supérieur au Standard et à Anderlecht

Par ailleurs, au-delà de l’aspect collectif, rappelons que les clubs gagnent aussi des points pour leur coefficient propre, le critère déterminant lors de tirages au sort des tours préliminaires. Y être tête de série ou non peut changer considérablement les choses et dépend de son rang dans la hiérarchie européenne des clubs. Les Saint-Gillois partaient de zéro en août puisqu’ils n’avaient plus été européens depuis plus de soixante ans. Avec leur campagne ébouriffante qui leur a ramené dix-huit points, ils sont déjà revenus à hauteur de Genk (18) à la 88e place européenne, soit plus haut que le Standard (16), l’Antwerp (17) ou même Anderlecht (15,5). Seuls Bruges (54 points, 30e) et Gand (36,5 points, 48e) sont toujours devant.

2. Pour les finances : les autres clubs retouchent 10 % des gains UEFA

Financièrement aussi, 2022-23 a d’ores et déjà fixé un nouveau record. Les montants versés par l’UEFA sont différents d’une compétition à l’autre, avec une Ligue des champions nettement plus rémunératrice que l’Europa League, elle-même un peu plus intéressante que la Conference League.

Mais les différents montants bruts touchés par nos clubs fixeront un nouveau plafond jamais atteint pour une campagne. Ils ne seront officiels que dans quelques mois, mais il est déjà possible de les évaluer assez précisément. Primes de départ, de coefficient, de droits TV et marketing et, surtout, de performances : on en est déjà à plus de 75 millions € pour les quatre clubs belges qui ont au moins disputé les playoffs, ce qui efface la barre des 69,5 millions € atteints en 2019-20, une saison où Bruges et Genk s’étaient retrouvés tous deux en poules de Ligue des champions.

Primes de l'UEFA ©IPM Graphics

Cette saison, le Club touchera le pactole avec son huitième de finale de C1 : environ 47 millions €, nouveau record pour un club belge sur une saison, qui améliore les 34,9 millions € que les Blauw&Zwart avaient gagnés en 2020-21. Loin de ce total, l’Union Saint-Gilloise est tout de même déjà assurée de toucher environ 12 millions €, sans même parler des rentrées billetteries ou sponsoring, donc. Une nouvelle grande performance contre Leverkusen en quart de finale d’Europa League verrait l’UEFA lui payer trois millions € supplémentaires.

En Conference League, les tarifs sont un peu moins intéressants : Anderlecht et Gand en sont à près de huit millions et pourraient aller en chercher deux de plus, s’ils se hissent dans le dernier carré de la C4.

8 millions pour les autres clubs belges

Ces mannes de billets ne sont pas uniquement intéressantes pour les quatre clubs en question mais pour toute la Pro League. En effet, il y a quelques années, avait été votée une règle de solidarité pour que 10 % des montants UEFA de nos clubs européens soient reversés aux autres clubs des deux premières divisions pour l’aide à la formation. Ces montants sont calculés pour chaque club en fonction de la présence de joueurs U21 formés en Belgique dans les noyaux et des temps de jeu de ces jeunes. Par ailleurs, ils sont liés à l’appartenance à la catégorie “Élite” des équipes de jeune du club. On parle donc tout de même de presque huit millions € pour une campagne comme celle-ci.

3. Pour nos tickets européens : un qualifié en plus en 2023-24 ?

Et si un de nos clubs venait à remporter un titre européen en juin ? Cela n’a plus rien d’une chimère, lorsqu’on a trois représentants en quart de finale, même si aucun n’est placé dans les favoris.

Union SG : 3 équipes belges en Ligue des champions ?

”Le vainqueur de l’Europa League se voit garantir une place en poules de Ligue des champions, même s’il ne se qualifie pas pour cette compétition via son championnat domestique”, explique le règlement de l’UEFA. Si le champion belge sacré en juin 2023 n’ira pas directement en poules de Ligue des champions mais devra passer par un tour préliminaire à cause des mauvais résultats des dernières saisons, le pays pourrait compter d’office un représentant dans cette phase de groupes, malgré tout, si l’Union venait à remporter l’Europa League.

Quel impact cela aurait-il sur la distribution des tickets belges ? Aucun si l’Union terminait à une des deux premières places du championnat.

Par contre, si elle terminait troisième ou quatrième, il y aurait potentiellement trois équipes belges en Ligue des champions, un ticket pour l’Europa League (le vainqueur de la Coupe) et un seul pour la Conference League et non plus deux, soit toujours cinq accessits européens en tout pour nos clubs.

Anderlecht/Gand : un sixième ticket européen pour les clubs belges ?

Une victoire finale d’Anderlecht ou Gand en Conference League pourrait être particulièrement intéressante pour les autres clubs belges car le règlement UEFA assure un ticket direct pour la phase des groupes de l’Europa League pour le vainqueur de la C4, sans en retirer un autre au pays concerné, si ce club ne s’était pas qualifié pour l’Europe via son championnat.

Gand a été chercher sa qualification sur la pelouse de Basaksehir, en huitièmes de finale de Conference League.

Imaginons donc les Mauves ou les Buffalos s’imposer à Prague le 7 juin tout en n’ayant pas décroché de ticket européen via les playoffs : il y aurait alors six clubs belges la saison prochaine en Coupe d’Europe.

S’ils ont, par ailleurs, déjà obtenu un sésame pour la C4 via le championnat, il n’y aurait alors pas de ticket supplémentaire mais simplement une seule équipe en Conference League (le vainqueur du barrage européen) et deux en Europa League (le vainqueur de Coupe et le vainqueur de la Conference League).