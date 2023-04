Un choc entre Manchester City et le Bayern Munich, Benfica reçoit l’Inter : suivez les quarts de finale de C1 en direct commenté à 21h

Une finale avant la lettre ! C’est ainsi que l’on pourrait qualifier cette rencontre entre Manchester City et le Bayern Munich. Avec un Kevin De Bruyne en feu ces dernières semaines et dont la connexion avec Erling Haaland a atteint son paroxysme, les Citizens semblent de retour à leur meilleur niveau. Toujours dans la course au titre en Premier League, les hommes de Pep Guardiola n’ont qu’un objectif en tête : enfin remporter la Ligue des Champions.