Les confidences de Charles De Ketelaere, douze mois après son dernier but : “J’essaye de ne pas lire les critiques”

”Sur le plan individuel, ce n’est pas une bonne saison pour moi, admet le Diable Rouge dans un entretien accordé à nos confrères de Proximus Pickx + Sports à découvrir ce mercredi soir lors du Multi Live. Mes attentes et celles des autres étaient plus élevées que ce que j’ai apporté jusqu’à présent. C’est un autre niveau, une autre équipe et une autre manière de jouer… Tous ces ingrédients font que je suis dans cette situation.”

Avec l’étiquette de son transfert à 32 millions d’euros sur le dos, l’ancien Brugeois n’a toujours pas accompli le moindre match à la hauteur des espérances. Et, forcément, chacune de ses prestations est passée au peigne fin par les médias transalpins qui n’hésitent pas à lui tirer dessus à boulet rouge. “Les critiques ? J’essaye de ne pas les lire ou de ne pas les écouter. Le plus important, c’est ce qui se dit dans le groupe. Au quotidien, j’essaye de montrer pourquoi je dois jouer.”

C’est aussi pour cette raison que Stefano Pioli continue de lui accorder des minutes à presque tous les matchs. “Il fait tout ce qu’il a à faire à l’entraînement pour me convaincre, a confié l’entraîneur milanais sur Sky Sports. Il travaille autant que ses coéquipiers mais je dois faire des choix. C’est un garçon mûr et il doit être prêt.”

Charles De Ketelaere peut compter autant sur le soutien de ses coéquipiers (même Zlatan Ibrahimovic s’est montré compatissant) que sur la patience de son club. Même si celle-ci a des limites. “Ils sont patients avec moi, mais moi pas, pense le milieu offensif. Je veux faire le mieux possible le plus rapidement possible. Je m’attendais aussi à marquer plus.”

guillement "La fin de saison sera réussie si j'arrive à reconquérir une place de titulaire."

Parfois maladroit, parfois malchanceux, le natif de Bruges n’a toujours pas débloqué son compteur en match officiel avec Milan. Son dernier but remonte d’ailleurs à plus d’un an. C’était le 1er avril 2022 face au Beerschot. “Je sais que j’ai déjà marqué beaucoup par le passé. Mais c’est clair que ta confiance n’est pas au top quand tu n’as plus marqué depuis longtemps. J’espère que j’en marquerai beaucoup et j’attends le premier avec impatience.”

Avec son statut de troisième ou quatrième remplaçant à monter au jeu, CDK n’aura désormais d’autre choix que de briller sur de très courts instants pour espérer enfin connaître ce déclic. “La fin de saison sera réussie si j’arrive à reconquérir une place de titulaire et à être plus important que je ne le suis maintenant. J’ai toujours été conscient de ce que je sais faire, ce que je dois améliorer. Je pense que c’est une des raisons pour lesquelles je suis à Milan. Je ne peux pas mentir et dire que ça s’est passé comme je le voulais jusqu’à présent. J’essaye de regarder vers l’avant.”

L’avant, cela pourrait être un prêt la saison prochaine pour lui permettre de retrouver ses sensations. Mais en attendant, c’est vers les énormes défis de son club que le coéquipier de Saelemaekers, Origi et Vranckx se tourne. Quatrième de Serie A, le champion en titre tentera à la fois de remonter sur le podium, tout en continuant son superbe parcours européen.

”En Ligue des Champions, nous sommes où nous voulons et devons être. Et nous avons encore toutes nos chances. Contre Naples (NdlR : toujours privé d’Osimhen), ce sera une belle affiche, se motive celui qui a vu son équipe donner une petite leçon (0-4) aux leaders de Serie A il y a deux semaines dans un match référence. Un match de Ligue des Champions est toutefois différent d’un match de Serie A mais nous sommes impatients.”